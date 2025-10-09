Jelentősen nőtt a videojáték-büdzsé az USA-ban

Idén eddig jóval többet költöttek az amerikai háztartások videojátékokra, illetve konzolgépekre, mint egy évvel korábban, derül ki egy frissen publikált kutatásból. A jelenség mögött két okot lehet sejteni, egyrészt idén piacra került az előző változatnál jóval drágább Nintendo Switch 2, másrészt tavasztól kezdve folyamatosan éreztették a hatásukat a vámtarifák, melyek miatt a gyártók egy része árat is emelt a tengerentúlon illetve akár más régiókban.

A Circana augusztusi számai alapján az amerikai költési szint a szegmensben elérte a 312 millió dollárt, ami kiugróan nagy, 32 százalékos növekedésnek számít az egy évvel korábbi 236 millió dolláros szinthez képest.

A Nintendo Switch 2 szerepe a drágulási folyamatban elvitathatatlan, a japánok konzolgépéből a megjelenése első három hónapjában csak az Egyesült Államokban 2,4 millió példányt adtak el, ami abszolút rekordnak számít - eddig soha, egyetlen konzolra sem volt ekkora kereslet a megjelenésének a negyedévében az USA-ban.

Eközben a versenytársak, a Sony PlayStation 5-je és a Microsoft Xbox Series gépei, valamint a Nintendo előző generációs Switch konzolja már korántsem teljesített ennyire fényesen, a jelentés szerint mindegyik modell eladása kétszámjegyű százalékos mértékben csökkent augusztusban.

Az amerikai vevők idén év elejétől augusztus végéig összesítve mintegy 2,9 milliárd dollár értékben vásároltak játékkonzolokat, ami értékben 20, volumenben pedig 6,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakával összehasonlítva.