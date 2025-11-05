Tenger alatti kábelt fektet magának az Amazon

Első saját tenger alatti kábelprojektjébe vág bele az Amazon a Fastnet névre keresztelt optikai kábellel, mely az amerikai Maryland keleti partját fogja összekötni az írországi Cork megyével. A Fastnet másodpercenként 320 terabites adatátvitelt lehetővé tevő kapcsolatot biztosít a cég számára, mellyel akár 12,5 millió HD film egyidejű streamelése is lehetséges lenne. Az Amazon egyelőre nem árulta el, hogy pontosan mekkora összegbe fog kerülni a vezeték kihúzása, mely várhatóan 2028-ra lesz működőképes.

Az e-kereskedelmi óriás eddig különféle konzorciumok tagjaként a számos tenger alatti kábelbe fektetett be, többek között a Jako, a Bifrost és a Havfrue projektekbe, de a Fastnet az első alkalom, amikor a techcég egyedül vállalkozik egy ilyen nagyszabású kivitelezésre. Tenger alatti infrastruktúra híján műholdas kapcsolatra kellene támaszkodni, de a magasabb késleltetés és költségek nem teszik vonzó választássá ezt az alternatívát, nem is beszélve az átviteli sebesség és a kapacitás biztosításának nehézségeiről.

Az óceánok mélyén fekvő kábelek ma már a mindennapokban is elengedhetetlen szerepet játszanak, a NYT szerint a globális online adatforgalom mintegy 95 százalékáért felelnek. Másodpercenként több száz terabitnyi adat halad rajtuk keresztül, beleértve a kormányzati kommunikációt, a pénzügyi tranzakciókat, e-maileket, videóhívásokat és streamingfolyamokat.

Az online óriások egyre inkább saját kézbe veszik a globális hálózati infrastruktúrát, és láthatóan már az Amazon sem kerülheti el a lépést annak érdekében, hogy ki tudja szolgálni az AI és az Amazon Web Servicest (AWS) használó peremhálózati alkalmazások iránti növekvő keresletet az ügyfelek részéről. A Fastnet az Amazon hálózatának ellenállóképességét is erősíti tartalék útvonalként, diverzifikálva a már meglévő, nem nyilvános útvonalakat. A kábel az AWS már meglévő globális optikai hálózatához csatlakozik, amely összesítve több mint 9 millió kilométert ölel fel.

A mélytengeri kábelekbe való befektetések a jövőben sem lassulnak: iparági elemzők szerint 2024-26-ra mintegy 11 milliárd dollárnyi beruházás várható, ami duplája a megelőző három évben költött összesített összegnek. A Google már több transzatlanti kábelt is telepített, köztük a Grace Hopper kábelt (352 Tbps, 2022), amely az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és Spanyolországot köti össze, valamint a Dunant kábelt (250 Tbps, 2021), amely Virginia és Franciaország között húzódik. A Meta Anjana névre keresztelt kábele 480 Tbps sebességet kínál, és 2024 óta van használatban Dél-Karolina és Spanyolország közt.