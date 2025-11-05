Megállapodott a Google és az Epic Games

Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság október elején utasította el a Google kérelmét, és arról döntött, hogy végre kell hajtani az elsőfokú bíróság által 2023-ban hozott, majd idén júliusban másodfokon is helyben hagyott ítéletet, mely a cég alkalmazásdrisztribúciós modelljét alapjaiban átalakítja a tengerentúlon. Az ítélet egyebek mellett a főbb tiltásokat és kötelezettségeket fogalmazta meg, melyeknek egységesen meg kell felelnie a Google-nek november 1-től.

A keresőcég azonban kedden, azaz november negyedikén bejelentette, hogy sikerült megállapodásra jutnia az Epic Games-szel a Play Store szabályai ügyében indított perben. A Google és az Epic keddi bírósági beadványában arra kérték Donatót, hogy módosítsa a végzés egyes pontjait, miközben annak számos részét érintetlenül hagyja – erről holnap dönt a perben eljáró bíró, bár az eddigi sejtések szerint a plecsninek nem lesz akadálya.

Sameer Samat, a Google Android Ecosystem elnöke szerint a javasolt változtatások úgy védik a felhasználók biztonságát, hogy közben rugalmasabbá teszik a választást a fejlesztők és a fogyasztók számára. Az új javaslat értelmében a Google egyszerűbbé tenné az alternatív szoftveráruházak elérését, miközben garantálja, hogy a fejlesztők alternatív fizetési módokhoz is átirányíthatják a felhasználókat az alkalmazásokon belül és külső webes linkeken keresztül is. A cég egyszerűsíteni tervezi más alkalmazásboltok klienseinek letöltését és telepítését, és nem fogja nehezíteni a folyamatot, hogy a szoftverfejlesztők kikerüljék a keresőcéget az értékesítésben.

A Google közölte, hogy az eddigi 20 százalék helyett csak 9 százalék jutalékot fog lecsippenteni magának a Play Áruház által forgalmazott alkalmazásokban végrehajtott tranzakciók után, amelyek alternatív fizetési lehetőségeket használnak. Amennyiben a fejlesztő a Google fizetési szolgáltatását veszi igénybe az app árának vagy az előfizetési díjak beszedésére, az eddigi 15 százalék helyett csak 5 százalékot von le.

Ugyan az Európai Unióban már egyébként is rákényszerítette volna a céget ezen feltételek teljesítésére, az egyezséggel azonban a Google vállalja, hogy az egész világra kiterjeszti az új feltételeket, így azt egységesen alkalmazná a digitális appboltban. A cég már eddig is kvázi vesztésre állt. Amennyiben a bíróság jóváhagyja az egyezséget, pont kerülhet az iparág egyik legnagyobb trösztellenes ügyének végére.

A pert a Fortine-ot jegyző Epic Games indította még 2020-ban. Az Epic azután fordult bírósághoz, hogy a Google és az Apple kiebrudalta a kiadó népszerű Fortnite battle royale játékát mobilos alkalmazásboltjaiból annak apropóján, hogy a cég egy a platformgazdák saját rendszereit megkerülő, saját alkalmazáson belüli fizetési opciót is bevezetett. A csörtében 2023 december 11-én tette nyilvánossá ítéletét az amerikai esküdtszék: a bíróság szerint a keresőóriás valóban monopol helyzetet élvez a Google Play alkalmazásbolttal és a Google Play Billing számlázási rendszerrel az androidos alkalmazásterjesztési és az alkalmazáson belüli számlázási szolgáltatások piacán. Az amerikai antitröszt-jogrend alapján a felek a 2023-as ítélethozatalt követően igyekeztek meggyőzni a bíróságot arról, hogy milyen jóvátételi intézkedések szükségesek a monopolhelyzet feloldására, vagy éppen - a Google részéről - ezek miért nem kivitelezhetők.

Az ügyben az utolsó meghallgatások tavaly augusztus közepén zajlottak, amikor a bíró már egyértelműen jelezte, kezd elege lenni a Google ügyvédjeinek "akadékoskodásából", a cégre pedig határozott előírások várnak majd a döntéshozatali procedúra végén.