Elfogyott a levegő a Google körül az Epic elleni csatában

Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság hétfőn a Google kérelmét elutasítva döntött arról, hogy végre kell hajtani az elsőfokú bíróság által 2023-ban hozott, majd idén júliusban másodfokon is helyben hagyott ítéletet, mely a cég alkalmazásdrisztribúciós modelljét alapjaiban átalakíthatja a tengerentúlon.

A pert a Fortine-ot jegyző Epic Games indította még 2020-ban, a mostani ítélet pedig újabb, jelentős győzelemként értékelhető a játékkiadó oldalán, egyben hozzájárulhat az androidos ökoszisztéma gyökeres változásaihoz.

Az Epic azután fordult bírósághoz, hogy a Google és az Apple kiebrudalta a kiadó népszerű Fortnite battle royale játékát mobilos alkalmazásboltjaiból annak apropóján, hogy a cég egy a platformgazdák saját rendszereit megkerülő, saját alkalmazáson belüli fizetési opciót is bevezetett.

A Google-lel való csörtében 2023 december 11-én tette nyilvánossá ítéletét az amerikai esküdtszék: a bíróság szerint a keresőóriás valóban monopol helyzetet élvez a Google Play alkalmazásbolttal és a Google Play Billing számlázási rendszerrel az androidos alkalmazásterjesztési és az alkalmazáson belüli számlázási szolgáltatások piacán.

Az amerikai antitröszt-jogrend alapján a felek a 2023-as ítélethozatalt követően igyekeztek meggyőzni a bíróságot arról, hogy milyen jóvátételi intézkedések szükségesek a monopolhelyzet feloldására, vagy éppen - a Google részéről - ezek miért nem kivitelezhetők.

Az ügyben az utolsó meghallgatások tavaly augusztus közepén zajlottak, amikor a bíró már egyértelműen jelezte, kezd elege lenni a Google ügyvédjeinek "akadékoskodásából", a cégre pedig határozott előírások várnak majd a döntéshozatali procedúra végén.

A végül tavaly októberben meghozott ítélet így egyebek mellett a főbb tiltásokat és kötelezettségeket fogalmazta meg, melyeknek egységesen november 1-től kell megfelelnie a Google-nek:

A cég nem fizethet azért a fejlesztőknek, hogy a Play Store-t bármilyen exkluzivitásban részesítsék,

Nem fizethet más cégeknek azért, hogy azok ne versenyezzenek vele,

Nem fizethet más cégeknek azért, hogy azok előre telepítsék a Play Áruházat a készülékeikre,

Nem kötelezheti a fejlesztőket arra, hogy a Google Play számlázási szolgáltatását használják a tranzakciók során,

Köteles engedni, hogy a versenytárs piacterek a Play Áruház teljes katalógusához hozzáférjenek,

Köteles a versenytárs piacterek használatához szükséges alkalmazásokat befogadni a Play Áruházba.

A fenti kötelezettségek hároméves időtartamra szólnak.

A végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelem elutasítását követően a Google-nek október 22-től kell megkezdenie a Play Store fentiek szerinti átalakítástá, hacsak a Legfelsőbb Bíróság nem ad teljes körű felülvizsgálat során halasztást - erre azonban a hétfői döntést követően relatíve kicsi az esély.

A fellebbezés legfelsőbb szintű bírósági elbírálásáig azonban nincs végleges lezárása az ügynek, a Google reményei ugyanakkor az eljárás előrehaladtával kezdenek fokozatosan halványulni arra vonatkozóan, hogy az eredeti ítéletet sikerülhet megfordítani.