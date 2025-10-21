Egy hét haladékot kapott a Google a Play Store átalakítására

Az eredeti határidő lejártát megelőzően két nappal a felek kérésére egyhetes haladékot adott a bíróság a Google számára előírt antitröszt-intézkedések alkalmazások végrehajtására, melynek új határideje ezzel október 29. az eredeti, október 22. helyett. Az Egyesült Államok területére vonatkozó előírás az Epic Games által 2020-ban indított per folyománya, melyben a Google alulmaradt a játékkiadóval szemben.

Az Epic azután fordult bírósághoz, hogy a Google és az Apple kiebrudalta a kiadó népszerű Fortnite battle royale játékát mobilos alkalmazásboltjaiból annak apropóján, hogy a cég egy a platformgazdák saját rendszereit megkerülő, saját alkalmazáson belüli fizetési opciót is bevezetett.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

A Google-lel való csörtében 2023 december 11-én tette nyilvánossá ítéletét az amerikai esküdtszék: a bíróság szerint a keresőóriás valóban monopol helyzetet élvez a Google Play alkalmazásbolttal és a Google Play Billing számlázási rendszerrel az androidos alkalmazásterjesztési és az alkalmazáson belüli számlázási szolgáltatások piacán.

Az amerikai antitröszt-jogrend alapján a felek a 2023-as ítélethozatalt követően igyekeztek meggyőzni a bíróságot arról, hogy milyen jóvátételi intézkedések szükségesek a monopolhelyzet feloldására, vagy éppen - a Google részéről - ezek miért nem kivitelezhetők.

Az ügyben az utolsó meghallgatások tavaly augusztus közepén zajlottak, amikor a bíró már egyértelműen jelezte, kezd elege lenni a Google ügyvédjeinek "akadékoskodásából", a cégre pedig határozott előírások várnak majd a döntéshozatali procedúra végén.

A Google így jövő szerdától

nem fizethet azért a fejlesztőknek, hogy a Play Store-t bármilyen exkluzivitásban részesítsék,

Nem fizethet más cégeknek azért, hogy azok ne versenyezzenek vele,

Nem fizethet más cégeknek azért, hogy azok előre telepítsék a Play Áruházat a készülékeikre,

Nem kötelezheti a fejlesztőket arra, hogy a Google Play számlázási szolgáltatását használják a tranzakciók során,

Köteles engedni, hogy a versenytárs piacterek a Play Áruház teljes katalógusához hozzáférjenek,

Köteles a versenytárs piacterek használatához szükséges alkalmazásokat befogadni a Play Áruházba.

A fenti kötelezettségek hároméves időtartamra szólnak. A Google október 27-én tervezi benyújtani fellebbezését a Legfelsőbb Bíróság számára.