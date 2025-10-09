Buknak a fejlesztők a Google Play Store megbízhatatlanságán

A stabil bevételi források biztosításához egyre több alkalmazásfejlesztő dönt az előfizetéses modell mellett az egyszeri vásárlás helyett, ami lehetőséget ad az új felhasználók belépési küszöbének csökkentésére is. A Google Play Áruház számlázási rendszerében jelentkező hibák azonban szabotálhatják a stratégiát, és jelentős bevételkiesést okozhat a megbízhatatlanság.

A RevenueCat 2025-ös friss jelentése szerint a keresőcég appboltjában lemondott előfizetések 28,2 százaléka számlázási hibákra vezethető vissza, miközben ez az arány az Apple App Store-ban mindössze 15,1 százalék. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Google Play-felhasználók esetében kétszer akkora az esélye annak, hogy fizetési probléma miatt törlik az előfizetésüket, mintha iOS-es eszközön vásárolnak az App Store-ból. A felhasználók mindkét platformon hasonló arányban iratkoznak le önkéntesen előfizetéseikről, de a második leggyakoribb okként a rendszerhibákat említik. Egyes esetekben a felhasználók a már kifizetett előfizetés ellenére nem férnek hozzá a jogosan járó szolgáltatáshoz., vagy időt pazarolhatnak a probléma megoldására.

A jelentés további trendeket is körvonalaz az előfizetéses appok piacára vonatkozóan, például hogy az éves előfizetők közel 30 százaléka az első hónapon belül lemondja a szolgáltatást, de ez mindkét platformra érvényes. Az első hónap után is aktív előfizetők az árak függvényében döntenek arról, meddig fizetnek. A megfizethető áron kínált éves csomagok a felhasználók 36 százalékát tartják meg az első év után is, míg a drágábbnak számító havi előfizetések mellett a meglévő előfizetőknek csak 6,7 százaléka tart ki.

Az ingyen telepíthető próbaverziókat a felhasználók 82 százaléka rögtön használatba veszi, ami azt mutatja, mennyire fontos az azonnali hozzáférhetőség és a prémium funkciók láthatósága a minél jobb konverzió eléréséhez. Az App Store jobban teljesít ilyen téren, több letöltőt sikerül fizetővé konvertálnia az üzleti, egészségügyi, fitnesz és oktatási appok kategóriáiban.

A jelentés szerint viszonylag kevés felhasználó él a visszatérítés lehetőségével, egyes kategóriákban azonban erősödő tendenciát lehet látni. Az egészségügyi, fitnesz és oktatási alkalmazások visszatérítési aránya akár 4,9% is lehet, mivel a felhasználók elvárásai fokozottak ezekkel az applikációkkal szemben, melyeket nem feltétlen sikerül teljesíteni.