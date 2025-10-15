Tovább kalapálja a Google a keresőt a bírság elkerüléséért

Többek között a nagy technológiai óriások hatékonyabb szabályozásának ígéretével jött létre többéves jogalkotói procedúrát követően az Európai Unió digitális piacokat szabályozó jogszabályi kerete, a Digital Markets Act (DMA), melynek egyik kimondott célja, hogy az eljárás alá vont cégeket - amennyiben nem vállalnak önkéntes kötelezettségeket - a korábbiaknál gyorsabban a helyes irányba lehessen terelni akár kötelezettségek vagy bírság kiszabásával.

A DMA-ban foglaltak alapján a Google-nek tilos saját termékeit és szolgáltatásait előnyben részesítenie platformjain, így a cég azóta próbálja kielégíteni az ár-összehasonlító oldalak, szállodák, légitársaságok és kiskereskedők felől érkező különböző igényeket. A keresőóriás ellen márciusban indított hivatalos eljárást a Bizottság annak megállapítására, hogy jogsértően helyezi-e előtérbe saját vertikális keresőszolgáltatásait (VSS) a keresőben, tehát a Google Shoppingot, a Google Hotels-t és a Google Flights-t a külsős VSS-ek és ár-összehasonlító oldalak hátrányára. A vertikális keresőmotorok olyan keresőmotorok, amelyek bizonyos piacokra vagy szolgáltatásterületekre fókuszálnak, ilyen például az Árukereső, a TripAdvisor, az Expedia, vagy a Hotels.com.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát. Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

Elvárásháború, generalista forradalom, senioruralom Változik a toborzás, az interjúzás és az elvárások is. Az IT munkaerőpiac nagyon keresi az új egyensúlyi állapotát.

A Reuters birtokába jutott források szerint a Google-re potenciális bírság várhat a következő hónapokban, ennek apropóján a cég nemrég módosította az utóbbi időszakban kapott visszajelzések alapján júliusban tett javaslatát a VSS-ekkel kapcsolatban. A frissített ajánlat szerint a keresőóriás lehetővé teszi majd minden jogosult VSS számára, hogy a keresési eredmények között egy külön mezőben jelenjen meg saját adatkészletével.

A külsős szolgáltatások mezői továbbá ugyanazt a formátumot és funkcionalitást kapják, mint a Google egységei. A beszállítók, tehát szállodák, éttermek, légitársaságok és közlekedési szolgáltatások egy külön „beszállító” mezőben kaphatnak láthatóságot, mely a VSS mező felett vagy alatt jelenik majd meg, a felhasználó lekérdezéséhez való relevanciától függően.

A vállalat szerint a megjelenítés szabványosítása egy kiegyensúlyozott megoldást jelenthet a Google és a versenytársak számára. A korábbi tervezeteket kritizáló piaci szereplők valószínűleg tesztelés alá vetik az elképzelést annak megállapítására, hogy az ajánlat a gyakorlatban is növeli-e a láthatóságot és az átkattintási arányt, vagy a Google saját egységei megtartják-e a domináns szerepüket. Hogy mindezt elégségesnek találja-e a bizottság, a következő hónapok során dőlhet el, ráadásul precedents teremthet a DMA-megfelelőség tekintetében, és irányt mutathat más kapuőrökkel kapcsolatos ügyekben is, akik saját vertikális megoldásokat integrálnak az alapvető szolgáltatásaikba.

A bizottság párhuzamos több ügyön is dolgozik, szeptember végén a Google már kapott egy 2,95 milliárd eurós bírságot, amiért 2014-től kezdődően visszaélt az online hirdetési piacon kialakított erőfölényével. Bár még napokkal ezelőtt is arról szóltak a híresztelések, hogy Brüsszel meghátrál, ennél nagyobb bírságot eddig csak egyszer kapott fennállása óta a cég.