Újabb eljárás indul a Google szétvagdalásáról

Hétfőn kezdetét veszi az idei második jóvátételi eljárás a Google ellen, alig néhány héttel azután, hogy a keresőcég számára kedvező véget ért az első, melynek tétje a vállalat strukturális átalakítása volt. Ezúttal az online hirdetési megoldások piaca a harctér, ahol szintén komoly a tét.

A mostani jóvátételi szakasz a jogsértés tényét idén nyári ítélet egyenes folyománya - az eljárás éppen egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor az amerikai igazságügyminisztérium (DOJ) azzal citálta bíróság elé a Google-t, hogy a cég komplex szolgáltatás-hálózatot épített ki az évek során, részben akvizíciókon keresztül, az adtech-eszközök használatát korlátozta, illetve manipulálta a hirdetési aukciókat.

Az eset nem csak az amerikai versenyjog számára jelentett vörös vonalat, hiszen az Európai Unióban is indult gyakorlatilag ugyanezzel a potenciális visszaéléssel kapcsolatban eljárás, mely éppen szeptember elején, 2,95 milliárd eurós bírság kiszabásával ért véget. Bár az EU ebben az eljárásban is előírhatta volna a strukturális változásokat, a Bizottság maradt a relatív kevés visszatartó erőt képviselő bírságolás mellett (ezzel a Google-t az elmúlt tíz évben összesen 11,6 milliárd euróra bírságolták).

A Google a DOJ-jal folytatott első, az online keresőpiaci monopóliumról csörtéjében augusztusban már megúszta a feldarabolást, ez azonban a mostani ügyben eljáró bírót, Leonie Brinkema-t nem kötelezi.

A jóvátételi szakasz meghallgatásai előreláthatóan két hétig tartanak majd, a Google pedig az ítélethozatalt követően fellebbezhet, az ügy teljes lezárása ezért évekig húzódhat.