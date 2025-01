Megnyitotta ajtóit a fejlesztők előtt az Epic Games Store

Az Epic Games bejelentette, hogy újabb harmadik féltől származó programokat ad hozzá saját alkalmazáspiacának kínálatához az Európai Unióban. Android platformon egészen pontosan 19, míg az iOS-es eszközökön új 16 játék válik elérhetővé, jellemzően ingyen letölthető címek. Ingyenes játékprogramja keretén belül a cég ideiglenesen fedezi a fejlesztők számára az alapvető díjakat is, például az Apple által az alkalmazás után felszámított 0,50 eurós Core Technology Fee-t, amit az egymillió telepítési küszöb átlépése után kell fizetni.

A játékcég 2024-ben indította el saját mobiljáték-áruházát, amivel megkerülhetővé vált a Google Play és az Apple App Store-t jellemző, alkalmazáson belüli vásárlások után levont jutalékok kikerülése. Az Epic Games korábban azzal érvelt a versenyügyi hatóságoknál, hogy a felhasználóknak nincs sok lehetőségük a két népszerű alkalmazásbolton kívül játékok letöltésére, ami elfojtja az egészséges versenyt.

Tim Sweeney vezérigazgató nyilatkozata szerint a katalógus idővel sokkal bővebb lesz, ezek csupán az első lépések, az alapvető cél pedig egy több platformon átívelő alkalmazásbolt felépítése, amely versenyezhet a két legismertebb alkalmazáspiaccal. Ezek meglehetősen ambiciózus célok, főleg annak tekintetében, hogy az Epic Games Store 2024 végére csak 29 millió felhasználót tudott számolni, ami jelentősen elmaradt a kitűzött 100 milliós számtól. A cél mindenesetre az, hogy 2025 végéig legalább 50-re sikerüljön növelni a külsős fejlesztők által készített játékok a katalógusát.

Az Apple tavaly engedélyezte az Epic Games saját boltjának indulását, miután a játékcég mindkét nagy üzemeltető ellen jogi csatározást indított, melynek eredményeként tavaly a Fortnite is visszatérhetett négy év kihagyás után az európai iPhone-okra. Főleg a a digitális piacokat szabályozó jogszabály (DMA) hatályba lépésének köszönhető, hogy az Apple platformján alternatív alkalmazás-piacterek is megjelenhessenek, melyet az Epic Games értelemszerűen igyekezett is kihasználni, így a vállalat svéd leányvállalata létrehozta az Epic Game Store-t, melynek voltaképpen sokáig egyetlen terméke a Fortnite volt.