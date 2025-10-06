Mégis minek az 5G egy okosórába?

Az 5G-képes okosóra első olvasatra klasszikus ágyúval verébre esetnek tűnik, legalábbis abból a szempontból mindenképpen, hogy a legújabb generációs mobilhálózatok nagy kapacitását (már ahol ez rendelkezésre áll) nehéz a viselhető eszközök szegmensében értelmezni. A szeptember második felétől beszerezhető mindhárom új Apple Watch-szériába (sima, SE és Ultra) mégis került 5G-s modem, ezt azonban egyelőre nem minden hálózaton lehet munkára bírni.

De mégis kinek hiányozik a gigabites letöltés egy okosórában? A mobilhálózatra csatlakozó viselhető kütyük jellemzően különféle sporttevékenység során jönnek jól, amikor a viselő nem akar magával cipelni egy okostelefont. A hálózatra csatlakozó óra pedig így is biztosítani tudja a folyamatos elérhetőséget akár telefonon, akár a legnépszerűbb kommunikációs platformon, esetleg belefér egy kis zenestreaming is, ezek letöltési igényét azonban bőven kiszolgálja a 4G-s kapcsolat downlink kapacitása.

Ám míg az 5G kapcsolat esetében az okostelefonok rádiójának áramfelvétele - ezzel együtt a készülék fogyasztása - a 4G-vel összehasonlítva akár nőhet is, addig az 5G-s okosóráknál a cél éppen az ellenkezője: az energiahatékonyabb működés elérése.

Ezt a célt szolgálja az 5G NR szabvány részét képező, a 3GPP Release 17 változatba bekerült RedCap technológia (Reduced Capacity), mely kifejezetten a csökkentett adat- és áramfogyasztású kütyük számára jött létre.

A RedCap eszközök összességében kevesebb antennát használnak, illetve kifejezetten a csökkentett (20 MHz a 6 GHz alatti tartományban) sávszélességre lettek optimalizálva, emellett más, energiahatékonyságot célzó üzemmódokat is támogatnak (pl. extended Discontinous Reception, azaz eDRX).

A technológia ugyanakkor nem működik minden 5G-hálózaton, így elsősorban nem kompatibilis a még erősen a 4G-re építő 5G non-standalone (NSA) infrastruktúrával, ez pedig megmagyarázhatja azt, hogy a Series 11, SE 3 és Ultra 3 sorozatú Apple Watch okosórák miért nem csatlakoznak 5G-n például a Magyar Telekom hálózatára. Az anyacég, a Deutsche Telekom egyébként Németországban már élesítette az 5G Standalone (SA) topológiát bizonyos körzetekben, így a szolgáltató szeptemberi közleménye szerint ezeken a területeken ki is használható az új Apple Watch órák 5G-képessége.

Hazánkban jelenleg a Yettel Magyarország üzemeltet kereskedelmi 5G SA hálózatot, ám a szolgáltató egyáltalán nem támogatja a mobilhálózatra csatlakozó Apple Watch okosórákat, akárcsak a harmadik versenytárs, a One Magyarország.

Hogy az energiahatékonyabb működés 5G-s csatlakozás esetén ténylegesen megvalósul-e, arról még az Apple sem tett közzé semmilyen konkrét műszaki adatot, egy gondosan megtervezett hálózat esetében és bizonyos felhasználási mintázatok mellett azonban nem elképzelhetetlen az érzékelhető mértékű üzemidő-különbség a 4G és 5G kapcsolat között.