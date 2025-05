Továbbra is esnek az Apple Watch eladásai, ami nem meglepő

Az első generációjával 2015-ben piacra lépett Apple Watch-nak sikerült az évek során népszerű termékké válnia, de az utóbbi időszakban lejtmenet figyelhető meg. A Counterpoint Research friss számai szerint 2024-ben egy már látványosabb, 19 százalékos csökkenést lehetett mérni az okosórák éves leszállított mennyiségében az előző évhez képest, negyedéveket nézve pedig ez már az ötödik negyedév zsinórban, amikor folytatódik a tendencia. Indiát kivéve minden régióban látható, hogy kevesebbszer esik az emberek választása az almás órára. Ez már a második olyan év, amikor a termék éves szállítmánya lefelé ívelő pályát mutat, miközben a többi konkurens nagy okosóra-gyártó épp ennek ellenkezőjét tapasztalja, és sikerül növekednie.

A piacelemző szerint a Watch iránti érdeklődés visszaesése elsősorban az észak-amerikai piac számlájára írható, ami a cupertinói cég okosóra-szállítmányainak több mint felét fedi le. A kevesebb vásárló mögött meghúzódó fő ok pedig az lehet, hogy a legutóbb piacra került Apple Watch Series 10 nem hozott akkora frissítést a sorozatba, hogy kellően meggyőző legyen a látványosabb eladásokhoz.

A cupertinóiak továbbá nem mutattak be a legutóbbi alkalommal új Watch Ultra és SE modellt sem, ami valószínűleg meglendítette volna az eladásokat. A széria prémium kategóriáját képviselő Watch Ultra utoljára 2023-ban kapott frissítést, míg a pénztárcabarát kiadásnak szánt SE is már meglehetősen régen, 2022-ben frissült. Emellett mindenképpen tényező az elemzők szerint, hogy az Apple termékei általánosságban is drágábbak a piacon lévő konkurens gyártók készülékeinél, amik a legfontosabb funkciókat ugyanúgy tudják, csak lényegesebben olcsóbban.

Piaci részesedése megőrzéséhez és ahhoz, hogy ismét erőre kapjon az almás cég, láthatóan szükséges lesz az új funkciók és frissítések bevezetése 2025-ben, és elkerülhetetlennek tűnik az új Watch SE és Watch Ultra bevezetése is. Az említett termékek egyébként idén ősszel valóban bemutatkozhatnak a szivárogtatók szerint, a szeptemberben érkező Apple Watch SE 3 és Ultra 3 év végére ismét felpörgetheti az eladásokat.

Az Apple egyébként pénzügyi jelentéseiben sem osztja meg az Apple Watch részletes és valós eladási számait, helyette a tágabban értelmezhető viselhető eszközöket, otthoni eszközöket és kiegészítőket magába foglaló rubrikába írja az eladásokat, így jobbára csak a harmadik féltől és piackutatóktól származó becslések állnak rendelkezésre az okosóra értékesítési trendjeire vonatkozóan.