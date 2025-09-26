Az EU célkeresztjébe került az SAP
Felmerült, hogy az SAP vállalati erőforrástervező szoftveréhez kapcsolódóan versenykorlátozó gyakorlatokat alkalmazhat, erre nézne rá jobban az EU egy versenyjogi vizsgálat keretén belül.
Versenyjogi eljárást kezdeményezett az Európai Bizottság a német SAP-val szemben a vállalat szoftvertámogatási gyakorlatához fűződő aggályok miatt. A bizottság alaposabban szemügyre kívánja venni, hogy a szoftveróriás torzítja-e a versenyt az utópiacon a karbantartási és támogatási szolgáltatások terén, amelyek az SAP által licencelt, a vállalatok üzleti tevékenységének irányítására használt helyben telepített szoftverekhez kapcsolódnak. Egészen pontosan a cég Enterprise Resource Planning, vagyis ERP szoftveréhez, melyet széles körben használnak nagyvállalatok a mindennapi pénzügyi folyamataik kezeléséhez.
Teresa Ribera, az Európai Bizottság alelnöke szerint mivel Európában több ezer vállalat használja a német cég szoftvereit mindennapos működéséhez, fontos foglalkozni azzal, hogy az óriáscég korlátozza-e a versenyt, mert egy ilyen helyzet az ügyfelek számára kevesebb választási lehetőséget és magasabb költségeket jelentene. Ha a cég gyakorlatai megnehezítik a váltást más szolgáltatók rendszereire, az egyértelműen hátrányba hozza az ügyfeleket és a versenytársakat is.
A vállalat olyan cégekkel versenyez a területen, mint a Microsoft és az Oracle, amelyek mind rendelkeznek saját ERP-termékekkel. Az SAP ERP helyszíni verziója a vállalat saját szerverein tárolódik, nem pedig a távoli elérést kínáló felhőben. A német óriáscég üzleti tevékenységének fontos részét képezik a helyszíni IT-szolgáltatások, hiába próbálja évek óta inkább a felhő felé terelni ügyfeleit.
Az SAP úgy véli, hogy irányelvei és gyakorlatai teljes mértékben összhangban állnak az uniós versenyjogi szabályokkal, de szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal a felvetett kérdések tekintetében. Amennyiben az SAP képes elégséges válaszokkal szolgálni az uniós versenyhatóságnak, elkerülheti a teljes vizsgálatot, mely éves globális árbevételének akár 10 százalékát elérő bírság kockázatával jár. Az ügyhöz közeli források szerint a cég már benyújtotta javaslatát, melynek részletei egyelőre nem nyilvánosak.
A vállalat szerint az egyeztetés nem lesz majd érdemi hatással pénzügyi teljesítményére. Az SAP Európa egyik legértékesebb vállalata, közel 282 milliárd eurós (331 milliárd dolláros) piaci kapitalizációval. A trösztellenes vizsgálat már csak azért is figyelemreméltó, mert ezúttal nem egy big tech céget céloznak az európai blokk hatóságai.