Az EU célkeresztjébe került az SAP

Versenyjogi eljárást kezdeményezett az Európai Bizottság a német SAP-val szemben a vállalat szoftvertámogatási gyakorlatához fűződő aggályok miatt. A bizottság alaposabban szemügyre kívánja venni, hogy a szoftveróriás torzítja-e a versenyt az utópiacon a karbantartási és támogatási szolgáltatások terén, amelyek az SAP által licencelt, a vállalatok üzleti tevékenységének irányítására használt helyben telepített szoftverekhez kapcsolódnak. Egészen pontosan a cég Enterprise Resource Planning, vagyis ERP szoftveréhez, melyet széles körben használnak nagyvállalatok a mindennapi pénzügyi folyamataik kezeléséhez.

Teresa Ribera, az Európai Bizottság alelnöke szerint mivel Európában több ezer vállalat használja a német cég szoftvereit mindennapos működéséhez, fontos foglalkozni azzal, hogy az óriáscég korlátozza-e a versenyt, mert egy ilyen helyzet az ügyfelek számára kevesebb választási lehetőséget és magasabb költségeket jelentene. Ha a cég gyakorlatai megnehezítik a váltást más szolgáltatók rendszereire, az egyértelműen hátrányba hozza az ügyfeleket és a versenytársakat is.

A vállalat olyan cégekkel versenyez a területen, mint a Microsoft és az Oracle, amelyek mind rendelkeznek saját ERP-termékekkel. Az SAP ERP helyszíni verziója a vállalat saját szerverein tárolódik, nem pedig a távoli elérést kínáló felhőben. A német óriáscég üzleti tevékenységének fontos részét képezik a helyszíni IT-szolgáltatások, hiába próbálja évek óta inkább a felhő felé terelni ügyfeleit.

Az SAP úgy véli, hogy irányelvei és gyakorlatai teljes mértékben összhangban állnak az uniós versenyjogi szabályokkal, de szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal a felvetett kérdések tekintetében. Amennyiben az SAP képes elégséges válaszokkal szolgálni az uniós versenyhatóságnak, elkerülheti a teljes vizsgálatot, mely éves globális árbevételének akár 10 százalékát elérő bírság kockázatával jár. Az ügyhöz közeli források szerint a cég már benyújtotta javaslatát, melynek részletei egyelőre nem nyilvánosak.

A vállalat szerint az egyeztetés nem lesz majd érdemi hatással pénzügyi teljesítményére. Az SAP Európa egyik legértékesebb vállalata, közel 282 milliárd eurós (331 milliárd dolláros) piaci kapitalizációval. A trösztellenes vizsgálat már csak azért is figyelemreméltó, mert ezúttal nem egy big tech céget céloznak az európai blokk hatóságai.