Pénzügyi csalások kapcsán érdeklődik az EU a platformüzemeltetőknél

Újabb potenciális vizsgálatot vetíthet előre, hogy az európai szabályozók újabb információigényléseket nyújtottak be az Apple, a Google és a Microsoft cégek felé. Az unió bizottsága a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) értelmében kér átfogó tájékoztatást a fent említett három szereplőtől azzal kapcsolatban, hogyan kezelik online szolgáltatásaikban a pénzügyi csalások kockázatait.

A DSA értelmében a 45 milliónál több felhasználóval rendelkező platformoknak megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell bevezetni, és ezeket a szolgáltatásokat, illetve az intézkedéseket független ellenőrzésnek alávetni. A bizottság egész pontosan arra kíváncsi, hogy a platformüzemeltetők milyen szempontok alapján értékelik a felületeiken csalási célból terjesztett tartalmakat, és milyen intézkedéseket hoznak a pénzügyi csalások kockázatának csökkentése érdekében.

Az Apple App Store és a Google Play esetében ez főleg olyan kártékony applikációt takar, melyek legitim banki, befektetési vagy kereskedési alkalmazásokat utánoznak. A Booking.com felületén a csalók által publikált hamis szállások listázása jelenti a veszélyt, mivel az elkövetők jelentős anyagi károkat okozhatnak a felhasználók számára.

A bizottság ezen felül arra kéri a platformüzemeltetőket, hogy adjanak részletes tájékoztatást a hirdetésekre vonatkozó információkat tároló adattáraikról. A Google és a Microsoft esetében az online keresőmotorokban megjelenő kártékony hirdetések és keresési találatok kezelésére kíváncsiak az uniós tisztviselők.

Amennyiben formális vizsgálat során az EU úgy találja, hogy a cégek nem tesznek eleget a DSA rendelkezéseinek, az adott cég teljes globális, éves forgalmának legfeljebb 6%-át elérő bírságot szabhat ki. A DMA és a DSA hatályba lépése óta eddig egyébként két amerikai technológiai óriást bírságoltak meg az EU-ban, az Apple 500, a Meta pedig 200 millió euró pénzösszegű büntetést kapott.