Heteken belül indulhat a Windows 11 idei átfogó frissítése

Nagyjából egy hónap múlva publikálhatja a Microsoft a nagyközönség számára a Windows 11 operációs idei átfogó frissítését, melyet a szokásos névhasználat mellett a 25H2 kóddal látott el a szoftvercég. A Release Preview csatorna gyakorlatilag az utolsó lépcsőfok a hivatalos kiadás megjelenése előtt, a kód ilyenkor már csak a legritkább esetben változik, vagyis - akárcsak tavaly - sínen van az éves frissítés októberi terjesztése.

Az immár ötödik átfogó Windows 11 frissítés azonban a tavalyihoz képest kevés kézzelfogható és látványos újdonságot kínál a végfelhasználók számára, legyenek üzleti vagy lakossági ügyfelek. A Microsoft Windows Insider csapatának blogján megjelent bejegyzés alapján a 25H2 frissítés - amellett, hogy tartalmaz minden korábban kiadott funkcionális és biztonsági frissítést - elsősorban a 24H2-ben eleve meglévő funkciókat aktiválja csupán.

Lesz olyan funkció, illetve képesség is, aminek búcsút int a 25H2 csomaggal a Microsoft. Ilyen a már 2017-ben magára hagyott, ugyanakkor továbbra is a rendszer részeként tetszhalottként létező PowerShell 2.0 és a Windows Management Instrumentation parancssor.

A 24H2 csomagban ezzel szemben egy sor, elsősorban AI-fókuszú funkció került bele, többek között a sokat vitatott és később deaktivált Recall is, de ettől a verziótól támogatta a Windows 11 a WiFi7 és USB4 v2.0 technológiákat, illetve megkapta a tavaly nyáron megjelent, egységesített Teams-verziót is.

A Windows 11 25H2 az eddigi menetrendnek megfelelően a 23H2 csomaghoz hasonlóan tehát inkább egyfajta "csendes frissítésnek" tekinthető, melynek több lépcsős terjesztése előreláthatóan október elején indulhat majd.