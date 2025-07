Jövőre már nem járnak új Office-funkciók Windows 10 alá

Fontos határidők sokasága bonyolítja a helyzetet a Windows 10 idén október 14.-re tervezett terméktámogatási ciklusának lezárása apropóján. A népszerű operációs rendszer kivezetését a vállalat fokozatosan hajtja végre, bármennyire is szeretné, hogy végre mindenki frissítsen Windows 11-re. Kardinális kérdés a vállalatok és otthoni számítógépeket használók számára a Microsoft produktivitási csomagjainak használata is, különösen az Office/Microsoft 365 szolgáltatásokba tartozó appok frissítései.

A támogatási dokumentumokban elrejtett legfrissebb információk szerint a Windows 10-et futtató otthoni PC-k gazdái 2026. augusztustól kezdve már nem fogják megkapni a személyes/családi felhasználásra szánt Microsoft 365 alkalmazások új funkcióit. Az Enterprise verziókat használó üzleti ügyfelek kis türelmet élvezhetnek, ők 2026. október vagy legkésőbb 2027. januárban szembesülhetnek a használt terméktől (havi vagy éves csatorna) függően azzal, hogy nem érkeznek további funkciófrissítések.

A Microsoft legutóbb annyit osztott meg, hogy az Office-alkalmazások 2028 októberéig lesznek támogatottak – ez érvényes a Microsoft 365-re, és a licencelt Office 2021 valamint Office 2024 verziókra is, melyek nem kapnak folyamatos funkciófrissítéseket. Ez az ütemterv alapvetően nem változik, az újdonság csupán, hogy a hibajavító és biztonsági frissítések lesznek garantáltak további három évig, az új funkciók elérésének kivezetése már a következő évtől megkezdődik.

A támogatási dokumentumok arról is említést tesznek, hogy bár az alkalmazások frissülnek majd, de a kifejezetten Windows 10-hez kapcsolódó hibákhoz nem mindig lesz elérhető javítás. Tehát ha egy Office-program esetében egy bug csak az operációs rendszer 10-es verziójában jelentkezik, de Windows 11-en nem, a Microsoft korlátozottan kínál technikai megoldást.

Július elején sikerült végre elérni egy rég várt mérföldkövet is: a Windows 11 piaci részesedése a Stat Counter adatbázisa szerint beérte, illetve kis mértékben meg is haladta a Windows 10-ét - előbbi a kliensek 50,88%-án, utóbbi a PC-k 46,2%-án fut mostanra (csak windowsos gépekre leszűkítve). A Windows 11 pályafutása elején meglehetősen lassan vágott neki a világhódító útnak, még akkor is, ha a frissítés eleinte ingyenes volt a régebbi verziót futtatók számára.

A Windows 10 fent említett terméktámogatási ciklusának lejárta sokat tolt a Windows 11 szekerén, melynek gyors elterjedését egyértelműen a kompatibilitási előírások hátráltatták. A nagyjából 50%-os piaci részesedés egyébként darabszámra lefordítva azt jelenti, hogy mostanra kb. 700 millió windowsos PC-n fut a Microsoft kurrens operációs rendszere.