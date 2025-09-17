Fogyasztóvédők kérnek haladékot a Windows 10-nek Nadellától

Kevesebb mint egy hónap múlva - október 14-én - lejár a Windows 10 terméktámogatási ciklusa, ami azt eredményezi, hogy a Microsoft előző generációs operációs rendszere ettől az időponttól alapesetben nem kap biztonsági frissítést. Bár a szoftvercég időközben bizonyos feltételek mellett mégis kínált a frissítési ciklus egyéves kitolására lehetőséget, a Consumer Reports fogyasztóvédelmi szervezet szerint ez nem elég ahhoz, hogy a Windows 10-et több százmillió felhasználó legalább rövid távon biztonságosan tovább használhassa.

A szervezet által írt, Satya Nadellának, a Microsoft vezérigazgatójának címzett nyílt levél felhívja a figyelmet, hogy idén augusztusban a PC-k 46,2 százalékán még mindig a Windows 10 futott, illetve becslések szerint mintegy 200 és 400 millió közé tehető azon, jelenleg is használatban lévő számítógépek száma, melyek a hardver inkompatibilitása miatt nem frissíthetők Windows 11-re.

A Consumer Reportsnál úgy vélik, hogy a Microsoft saját magával keveredik ellentmondásba, amikor arra sürgeti a felhasználókat, hogy biztonsági okokból frissítsék a számítógépük operációs rendszerét Windows 11-re, miközben a PC-tulajdonosok jelentős számát éppen azzal teszi ki a kibertámadások kockázatának, hogy nem nyújt tovább frissítést az általuk használt operációs rendszerre.

A nyílt levélben írtak kitérnek a Microsoft először fizetős, 30 dolláros egyszeri díjért cserébe igénybe vehető kiterjesztett egyéves frissítési lehetőségre, melyet a cég később ingyenes opciókkal is kiegészített.

A Consumer Reportsnál azonban úgy látják, hogy az ingyenes terméktámogatás irreleváns szolgáltatások igénybevételéhez kötése csak hátráltató tényező, mely ráadásul versenyügyi szempontból is aggályos lehet.

A Microsoft idén június végén jelentette be, hogy az egy év plusz támogatást "meg lehet váltani" 1000 Microsoft ponttal a Microsoft Rewards programon keresztül, másrészt azzal, ha valaki bekapcsolja a Windows Backup szolgáltatást, mely az operációs rendszer beállításainak mentésére hivatott.

A Microsoft Rewards programban egyebek mellett a Bing kereső és az Edge böngésző együttes használatával, vagy az Xbox alkalmazáson keresztül, a játékprogramokban elért sikerek után lehet szerezni pontokat.