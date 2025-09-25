2026-ban jöhetnek az androidos PC-k
Jövőre ölthet formát a Google régóta hallott terve, miszerint a ChromeOS előnyeit magában hordozó Androidot futtató PC-ket dob majd a piacra.
A Qualcomm éves Snapdragon Summit eseményének egyik legérdekesebb bejelentése nem is a Qualcommról szólt, hanem arról, hogy a Google évek óta emlegetett Androidot futtató PC-je kezd kézenfogható termékké formálódni, és az első ilyen eszköz kereskedelmi forgalomba kerülése 2026-ban várható. Az Android ökoszisztémáért felelős Sameer Samat az eseményen kifejtette, hogy a cég továbbra is elkötelezett a ChromeOS iránt, de az Android lehetőséget ad rá, hogy a jövőben a laptopok szervesebb részévé váljon a mesterséges intelligencia. A vállalat lényegében a ChromeOS élményét és az alatta nyugvó technológiát szeretné újragondolni az Android rendszer előnyeinek kombinálásával, ráadásul a Geminit és a teljes Android AI ökoszisztémát integrálni tervezik asztali környezetbe.
A 2026 elején megjelenő android PC-ken az operációs rendszer ARM-alapú processzorokkal fog natívan futni, és a cég fogalmazása szerint egy „közös technikai alapot épít termékei számára a PC-ket és asztali rendszereket beleértve”. Arról a Qualcomm és a Google sem árult el semmit, milyen együttműködés keretében fognak közösen dolgozni az egyesített operációs rendszeren, de mivel a chipgyártó a legnépszerűbb androidos mobilok csúcskategóriás processzoraiért felel, vélhetően a PC-k esetében is beszállító lehet majd. A gyártó az eseményen jelentette be a Snapdragon X2 Elite és Elite Extreme processzorokat, melyek állítása szerint a windowsos PC-khez elérhető jelenlegi leghatékonyabb csúcskategóriás komponensek.
A Google júliusban erősítette meg a több éve keringő pletykákat, hogy a ChromeOS és az Android házasítva lesz, és a ChromeOS fog beolvadni az Androidba egy hosszabb, több évig tartó folyamat során, nem pedig a kettőből születik egy teljesen új platform, aminek lehetősége szintén felmerült korábbi jelentésekben. A ChromeOS és az Android összeházasítása régóta folyó projekt a Google-nél, az első próbálkozások azonban zsákutcának bizonyultak.
A Chrome OS-t elsősorban webes alkalmazások futtatására optimalizálták, amelynek számos előny mellett sok hátránya is van, ezért egy Chromebook vagy Chrome OS még a mai napig sem alkalmas elsődleges PC-nek. Ennek ellenére a rendszer néhány területen igen magas részesedést ért el, például az amerikai közoktatásban. A notebookos platformnak ugyanakkor van egy komoly előnye az Androiddal szemben, mégpedig az automatikus, központi szoftverfrissítések - ezáltal pedig a nagyobb biztonság. A frissítésektől eltekintve azonban kétségtelenül az Android viszi a pálmát, hiszen nagyságrendekkel több felhasználót tudhat maga mögött, valamint rendkívül kiterjedt alkalmazás-ökoszisztémával rendelkezik.
Az Android idén ráadásul egy kicsit közelebb kerül a ChromeOS-hez olyan új funkciókkal, mint az asztali mód, az átméretezhető ablakok és a külső kijelzők továbbfejlesztett támogatása. A legfrissebb adatok szerint a világ számítógépeinek körülbelül 1,25%-a futtat Chrome OS-t, miközben ez az arány egy évvel korábban közel 2% volt. A csökkenő tendencia szintén azt mutatja, hogy a Google esélyesen az egyik legjobb döntését hozzza meg az egységesítéssel.
A Google lépése párhuzamot mutat a Huawei gondolkodásával: a kínai OEM volt az első cég, mely saját fejlesztésű mobiloperációs-rendszerét PC-kre hozta el a HarmonyOS-szel. Az androidos PC-kel a keresőcég versenyképessé válhat a kínai gyártóval szemben a PC-piacon, és további előnyt jelent számára, hogy a HarmonyOS-alapú eszközök elérhetősége nem globális, mert kizárólag a kínai piacra szánt termékekről van szó.