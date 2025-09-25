Az Apple-t is behozná befektetőnek az Intel

Tovább keresi az átalakuláshoz elengedhetetlenül szükséges tőke bevonásának lehetőségeit Amerika ikonikus chipgyártója, az Intel. Az utóbbi időszakban komoly lejtmenetbe került cégbe az elmúlt hetekben beszállt tulajdonosként az Egyesült Államok, illetve a világ legértékesebb cége, az Nvidia is.

A Bloomberg nem hivatalos információi szerint az új menedzsment, élén Lip-Bu Tan félvezetőipari veteránnal nemrég az Apple-t is megkereste, hogy egy lehetséges befektetési csomagról és egyéb együttműködési lehetőségekről tárgyaljon Cupertinóval.

A lap forrásai szerint a felek közti tárgyalások jelenleg kezdeti fázisban járnak, a pletyka azonban így is elég volt ahhoz, hogy meghozza a tőzsde optimizmusát, pláne miután az utóbbi időszakban bebizonyosodott, hogy az Intel megmentése (vagy legalábbis valamilyen formában életben tartása) az államnak és a privát szektornak egyaránt érdeke.

Az Apple és az Intel egymást régről ismerő partnerek, a processzorgyártó legalábbis hosszú éveken át szállította a Mac-ek CPU-it, ám az almalogós cég végül minden termékvonalnál átváltott a saját tervezésű ARM-alapú megoldásokra inkább. A szakítás 2020-ban érett be és vált elkerülhetetlenné, éppen akkor, amikor az Intel problémái egyre szembeötlőbbé kezdtek válni és a cég gyártás-kihozatali valamint egyéb technológiai kihívásokkal szembesült.

Az együttműködés első csírái azonban már ennél korábban megjelentek. Feljegyzések szerint egyébként az első iPhone piacra kerülése után néhány évvel az Intel megkereste az Apple-t azzal, hogy egyeztessenek egy olyan x86-os Intel processzorcsaládról, mely a cég okostelefonjaiba kerülhetett volna.

A két vállalat akkori vezetői azonban végül teljesen más indokkal ugyan, de lemondtak a partnerségről. Steve Jobs túl lassúnak találta az Intelt, Paul Otellini pedig úgy vélte, hogy nem lesz akkora siker az iPhone, amivel lehetetlen lesz hozni a komponensek Apple által elvárt gyártási költségét.