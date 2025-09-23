Erős startot nyomott az iPhone 17 széria

Szeptember 19-én, pár napja indult el az új iPhone 17 széria értékesítése, mely az iPhone 17-et, annak Pro és Pro Max variánsait, valamint az iPhone Air modellt foglalja magába. A The Information szerint az alapmodell iránti váratlan kereslet miatt az Apple két beszállítóját is arra kérte, hogy 30 százalékkal emelje meg a napi volument. A vállalat eredetileg a gyártási volumen 25 százalékát a standard modellre, 10 százalékát az Airre, 65 százalékát pedig a Pro és Pro Maxra lőtte be, mivel ezek jellemzően az Apple legkelendőbb készülékei.

A vártnál jobb korai eladások valószínűleg nem az izgalmas új funkciók tömkelegének köszönhetők, hanem annak, hogy az időszak pont ideális a vásárlók készülékfrissítési ciklusának szempontjából. Becslések szerint 315 millió iPhone-felhasználó nem frissítette készülékét az elmúlt négy évben, ez pedig világszerte 1,5 milliárd használt iPhone-t jelenthet. A várakozásokat felülmúéóan nagy érdeklődés az alapmodell iránt az Omdia kutatási vezetője, Le Xuan Chiew szerint azzal magyarázható, hogy az idei csúcsmodell alapkiszerelésének ára változatlan maradt a lényegesen több memória-tárhely kapacitás mellett, ami vonzóvá teszi a készülékcsere mellett döntő vásárlókat.

Az iPhone 17 piacra dobása az Apple egyik nehéz időszakában történik, mivel a cég nem igazán találja magát az AI-asszisztensek és funkciók világában. A tavaly nagy elánnal beharangozott Apple Intelligence egyáltalán nem hozta el az iPhone-ok új korszakát az indulás nehézségei miatt.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

A globális bevezetés különös jelentőségű a cupertinói cég számára, mivel egyre fokozódó versennyel néz szembe a tengerentúli piacokon. Az egyik ilyen kiemelt piac Kína, ahol a vásárlók órákig, akár egy éjszakán át várakoztak arra, hogy kezükbe vehessék az új iPhone-t – jelentették a helyi beszámolók. Az elemzők szerint jó esélyek mutatkoznak arra, hogy több kínai felhasználó dönt idén első iPhone-ja mellett az új funkciók és a megnövelt belső tárhely miatt. Lényegi különbség ugyanis az új szériában, hogy már 256GB memória az alap minden modellnél, míg a tavalyi standard 128 GB volt.

Az új modellekkel sikerülhet vásárlókat visszanyerni Kínában is, ahol jelentősen csökkent az Apple piaci részesedése a versenytársak vékonyabb és olcsóbb okostelefonjaival szemben. Miután évekig vezető szerepet töltött be a régióban, az iPhone-gyártó mára a kínai okostelefon-piac mindössze 10%-át birtokolja, lemaradva a helyi szereplőktől.

Az eddigi jelek azonban kimondottan biztatóak az új széria kínai keresletét tekintve. Kína egyik legnagyobb e-kereskedelmi platformja, a JD.com jelentése szerint már az előrendelés megnyitása utáni első percben nagyobb volt a leadott rendelések mennyisége az új sorozat modelljeire, mint a tavalyi iPhone 16 esetében. Az iPhone Air egyelőre nem elérhető Kínában az eSIM-kártyával kapcsolatos szabályozási akadályok miatt, ezt is eredményezheti azt, hogy több kínai vásárló választhatja a standard iPhone 17-et.

Londonban azonban a vásárlók jobban érdeklődnek a prémium, tehát a Pro és a Pro Max modellek iránt. A CounterPoint Research nemrég közzétett friss jelentése szerint miközben a globális okostelefon-piac éppen csak kezdi összeszedni magát, a prémium szegmensbe tartozó (vagyis a 600 dollárnál drágább) készülékek eladása rekord mértékben nőtt az év első felében. A piac ezen szegmensét amúgy tradicionálisan az Apple uralja, a cupertinóiak részesedése azonban rég nem látott "mélypontra" került, ami jelen esetben 62%-ot takar, hiába nőttek egyébként az eladások 3%-kal éves szinten.

Az árak terén érdekesség, hogy alapvetően nem drágult a széria alapmodellje, sem a Pro Max, de a sima Pro variáns magasabbról indul a tavalyi elődnél, ami akkor még 499 990 forintba került. Az iPhone 17 Pro és 17 Pro Max ugyan nem tudhatja magáénak azt a karcsúságot, amit az Air, de olyan extrákat kínál a sorozatban, mint a jobb hőelvezetés és a jobb kamerás képességek. Míg az iPhone 17 eladásai stabil keresletre utalnak ebben a ciklusban, az Apple is biztonsági játékot játszik az árak tekintetében, ami előnyére válhat.