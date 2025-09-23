Erős startot nyomott az iPhone 17 széria
Elindult az iPhone 17 termékcsalád értékesítése, az első hétvége után pedig úgy tűnik, hogy sikerült túlszárnyalni a tavalyi széria iránti érdeklődést, és kimondottan keresett a sima alapmodell. Ebben nagy szerepet játszhat, hogy sokan már egyébként is tervezhették a régebbi készülékeik leváltását.
Szeptember 19-én, pár napja indult el az új iPhone 17 széria értékesítése, mely az iPhone 17-et, annak Pro és Pro Max variánsait, valamint az iPhone Air modellt foglalja magába. A The Information szerint az alapmodell iránti váratlan kereslet miatt az Apple két beszállítóját is arra kérte, hogy 30 százalékkal emelje meg a napi volument. A vállalat eredetileg a gyártási volumen 25 százalékát a standard modellre, 10 százalékát az Airre, 65 százalékát pedig a Pro és Pro Maxra lőtte be, mivel ezek jellemzően az Apple legkelendőbb készülékei.
A vártnál jobb korai eladások valószínűleg nem az izgalmas új funkciók tömkelegének köszönhetők, hanem annak, hogy az időszak pont ideális a vásárlók készülékfrissítési ciklusának szempontjából. Becslések szerint 315 millió iPhone-felhasználó nem frissítette készülékét az elmúlt négy évben, ez pedig világszerte 1,5 milliárd használt iPhone-t jelenthet. A várakozásokat felülmúéóan nagy érdeklődés az alapmodell iránt az Omdia kutatási vezetője, Le Xuan Chiew szerint azzal magyarázható, hogy az idei csúcsmodell alapkiszerelésének ára változatlan maradt a lényegesen több memória-tárhely kapacitás mellett, ami vonzóvá teszi a készülékcsere mellett döntő vásárlókat.
Az iPhone 17 piacra dobása az Apple egyik nehéz időszakában történik, mivel a cég nem igazán találja magát az AI-asszisztensek és funkciók világában. A tavaly nagy elánnal beharangozott Apple Intelligence egyáltalán nem hozta el az iPhone-ok új korszakát az indulás nehézségei miatt.
A globális bevezetés különös jelentőségű a cupertinói cég számára, mivel egyre fokozódó versennyel néz szembe a tengerentúli piacokon. Az egyik ilyen kiemelt piac Kína, ahol a vásárlók órákig, akár egy éjszakán át várakoztak arra, hogy kezükbe vehessék az új iPhone-t – jelentették a helyi beszámolók. Az elemzők szerint jó esélyek mutatkoznak arra, hogy több kínai felhasználó dönt idén első iPhone-ja mellett az új funkciók és a megnövelt belső tárhely miatt. Lényegi különbség ugyanis az új szériában, hogy már 256GB memória az alap minden modellnél, míg a tavalyi standard 128 GB volt.
Az új modellekkel sikerülhet vásárlókat visszanyerni Kínában is, ahol jelentősen csökkent az Apple piaci részesedése a versenytársak vékonyabb és olcsóbb okostelefonjaival szemben. Miután évekig vezető szerepet töltött be a régióban, az iPhone-gyártó mára a kínai okostelefon-piac mindössze 10%-át birtokolja, lemaradva a helyi szereplőktől.
Az eddigi jelek azonban kimondottan biztatóak az új széria kínai keresletét tekintve. Kína egyik legnagyobb e-kereskedelmi platformja, a JD.com jelentése szerint már az előrendelés megnyitása utáni első percben nagyobb volt a leadott rendelések mennyisége az új sorozat modelljeire, mint a tavalyi iPhone 16 esetében. Az iPhone Air egyelőre nem elérhető Kínában az eSIM-kártyával kapcsolatos szabályozási akadályok miatt, ezt is eredményezheti azt, hogy több kínai vásárló választhatja a standard iPhone 17-et.
Londonban azonban a vásárlók jobban érdeklődnek a prémium, tehát a Pro és a Pro Max modellek iránt. A CounterPoint Research nemrég közzétett friss jelentése szerint miközben a globális okostelefon-piac éppen csak kezdi összeszedni magát, a prémium szegmensbe tartozó (vagyis a 600 dollárnál drágább) készülékek eladása rekord mértékben nőtt az év első felében. A piac ezen szegmensét amúgy tradicionálisan az Apple uralja, a cupertinóiak részesedése azonban rég nem látott "mélypontra" került, ami jelen esetben 62%-ot takar, hiába nőttek egyébként az eladások 3%-kal éves szinten.
Az árak terén érdekesség, hogy alapvetően nem drágult a széria alapmodellje, sem a Pro Max, de a sima Pro variáns magasabbról indul a tavalyi elődnél, ami akkor még 499 990 forintba került. Az iPhone 17 Pro és 17 Pro Max ugyan nem tudhatja magáénak azt a karcsúságot, amit az Air, de olyan extrákat kínál a sorozatban, mint a jobb hőelvezetés és a jobb kamerás képességek. Míg az iPhone 17 eladásai stabil keresletre utalnak ebben a ciklusban, az Apple is biztonsági játékot játszik az árak tekintetében, ami előnyére válhat.