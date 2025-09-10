Viszlát iPhone Plus, helló iPhone Air!

Az Apple idén menetrendszerűen, az ősz legelején leplezte le az idei iPhone-termékvonalat, mely a hagyományokat követően az iPhone 17-es számozású széria. A szeptember 9-én, magyar idő szerint este hétkor zajló „Awe Dropping" névre keresztelt eseményen egészen pontosan az iPhone 17, az iPhone 17 Pro, az iPhone 17 Pro Max és az iPhone (17) Air modellek mutatkoztak be, és a felsorolás újdonsága már magában, hogy eltűnt a Plus variáns.

Hivatalossá vált az is, mit tud az almás mobilok eddigi legvékonyabbja, az „Air” utótaggal ellátott 5,6 milliméter „vastagságú", és a tavalyi iPhone 16 Pro Maxnál 32%-kal vékonyabb iPhone, melynek érkezése már sejthető volt. Ezzel a mérettel a készülék lekörözi az eddig legvékonyabbnak számító Samsung Galaxy S25 Edge 5,8 milliméterét is. A vékonyság a termékportfólió többi tagját illetően nem teljesen újdonság, hiszen a MacBook és az iPad sorozat is kínál Air variánsokat. A cupertinóiak stratégiája lényegében tükrözi a MacBook Air életciklusát, és az esztétikát helyezi előtérbe a funkcionalitással szemben, kockára téve azt is, hogy miközben a fogyasztói prioritások a hasznosság felé tolódnak el, vélhetően csak rövid ideig lehet majd érdekes a selling pointnak szánt külső.

Érdekesebb megközelítés, hogy a vékony mobil valójában a régóta pletykált hajtogatható iPhone előtti főpróba lehet, amivel a mérnökök a fizikai határokat feszegetik és tesztelik a nagy bevetés előtt.

Az új iPhone Air gyakorlatilag az utóbbi idők egyik legrosszabbul őrzött titka volt az iparágban, mivel sok meglepetés már nem maradt vele kapcsolatban a konkrét bejelentésig. A titán vázzal rendelkező iPhone (17) Air az iPhone Pro CPU-ját és GPU-ját ötvözi az iPhone alapmodell kamerarendszerével, mindezt extravékony (5,6 mm) kialakításban, kezelt titán kerettel. Az iPhone 17-hez hasonlóan az iPhone 17 Air is ProMotion kijelzővel rendelkezik, amely akár 120 Hz-es képfrissítést tesz lehetővé - ez eddig csak a Pro variánsok kiváltsága volt.

Az Air belsejébe a hat magot szolgáltató, 3 nanométeren gyártott A19 Pro chip került, két nagy teljesítményű és négy hatékonyságnövelő maggal, így állítólag összességében 20 százalékkal jobb teljesítményt nyújt, mint a tavalyi iPhone 16 Pro. A rendelkezésre álló öt GPU magot neurális gyorsítók egészítik ki, ezzel pedig háromszoros csúcsteljesítményt kínál az A18 Pro-hoz képest. A chip előnye, hogy lehetővé teszi az eszközök számára, hogy nagy nyelvi modelleket futtassanak helyben, a készüléken.

Chipek terén itt még nincs vége az újdonságoknak, mivel az Apple beépítette új, házon belül fejlesztett N1 nevű chipjét is, mely támogatja a Wi-Fi 7, Bluetooth 6 és Thread szabványokat. Emellé érkezett a C1X mobilmodem, mely állítólag kétszer gyorsabb a C1 nevű elődnél, és 30 százalékkal kevesebb energiát sikerül fogyasztani az iPhone 16 Próba épített komponenssel szemben.

A vékonysággal járó kompromisszumok listáján közt elsődlegesen a kamerák szerepelnek: az iPhone Air alapvetően ugyanazt a kamerarendszert használja, amit az iPhone 17 alapmodell, nem pedig a Pro legfejlettebbnek számító rendszerét. Gyakorlatilag egyetlen nagy lencse került a hátlapra: a hátlapi Fusion kamera 48 MP-es, de alapértelmezés szerint 24 MP-es fotókat készít, és a többi alap iPhone-hoz hasonlóan 2x-es zoomot kínál ugyanazzal az érzékelővel és gépi tanulásos megoldással. A 18 megapixeles előlapi kamera az iPhone 17-et jellemző képességekkel rendelkezik, szélesebb látómezővel és négy különböző kompozíciós lehetőséggel a változatos szelfihelyzetekhez.

Az iPhone 17 Air világszerte kizárólag eSIM-et fog használni, amivel a tervezők még több helyet tudtak spórolni a fizikai SIM-kártyák elhagyásával. Nem meglepő, hogy eddig homályos a tájékoztatás az akkumulátor üzemidejéről, a cég egyszerűen csak „egész napos üzemidőt” említett. Az egyetlen konkrét szám a 40 órás videolejátszás a csatlakoztatott MagSafe akkumulátorral.

A kevésbé szívós telep annyira nem is meglepő annak fényében, hogy a vékony okostelefonok achilles-sarka nem is a fokozott sérülékenység, sokkal inkább az energiaellátási rendszer. A fizikailag kisebb készülékházba kisebb akkumulátor fér el, ezen felül a nagyteljesítményű rendszerprocesszorok hődisszipációját is nagyobb kihívás megoldani. Az ezzel járó magas környezeti hőmérséklet az okostelefonokba épített modern akkumulátorok egyik legnagyobb ellensége, mely egyrészt hozzájárulhat az akkumulátor gyorsabb elhasználódásához, másrészt pedig csökkentheti az egy teljes töltési ciklussal elérhető üzemidőt is.

Árstop

Az iPhone 17 sorozat tagjai szeptember 12-től előrendelhetők, és egy héttel később, szeptember 19-én érkeznek a polcokra. A 256 GB tárhellyel 499 990 forintról induló iPhone 17 Air nagyobb beruházást jelent, mint a 399 990 ezer forintos iPhone 17, de olcsóbb a 17 Prónál (549 990 forint) és a 17 Pro Maxnál (599 990 forint).

Az árak terén érdekesség, hogy alapvetően nem drágult a széria alapmodellje, sem a Pro Max, de a sima Pro variáns magasabbról indul a tavalyi elődnél, ami akkor még 499 990 forintba került.

Lényegi különbség azonban, hogy már 256GB memória az alap minden modellnél, míg a tavalyi standard 128 GB volt.

Az iPhone 17 Pro és 17 Pro Max ugyan nem tudhatja magáénak azt a karcsúságot, amit az Air, de olyan extrákat kínál a sorozatban, mint a jobb hőelvezetés és a jobb kamerás képességek. A 17 Pro és a 17 Pro Max három darab 48 MP-es Fusion kamerával rendelkezik, és nyolcszoros optikai zoomot képes kezelni.A készülékek számos, a profi videósoknak szánt funkciót támogatnak, köztük a ProRes RAW, az Apple Log 2 és a genlock (egy többkamerás videoszinkronizációs technika) technológiákat. Az iPhone 17 hasonló képességeket kínál egy kevésbé ambiciózus chippel, az Apple A19-cel, ami még mindig nem nevezhető rossznak.

Air-re van az amarra?

Az iPhone 17 piacra dobása az Apple egyik nehéz időszakában történik, mivel a cég nem igazán találja magát az AI-asszisztensek és funkciók világában. A tavaly nagy elánnal beharangozott Apple Intelligence egyáltalán nem hozta el az iPhone-ok új korszakát az indulás nehézségei miatt. Az új szériával kapcsolatban pedig az a nagy kérdés, hogy az Air megfelel-e az ígért akkumulátor-kapacitásnak, és hogy a fogyasztóknak elég lesz-e a kevesebb kamera.

Az elemzők korai jóslatai szerint az iPhone Air magában kevésbé lesz annyira vonzó, hogy az iPhone-tulajdonosok tömegesen váltsák le rá a régebbi készülékeiket, de az ünnepi szezon lendíteni fog a számokon. Az ár szintén vonzóvá teheti a terméket: nemcsak azért, mert olcsóbb a leváltott Plusnál, hanem azért is, mert az (iPhone) Plus az Apple szállításainak mindössze 5-7%-át tette ki. Más vélemények szerint az iPhone 17 Air veszélyeztetheti a szélesebb körű eladásokat, mivel inkább réspiacot céloz meg, és rövidtávú megoldás lehet a cég stratégiájában, melynek nem az az elsődleges célja, hogy az ökoszisztéma növekedését erre alapozzák.

A MacBook Air korábbi példája azonban óvatosságra inthet, mivel ezzel a termékkel már korábban is bebizonyosodott, hogy kockázatos lehet egy olyan termékcsaládra alapozni, mely a dizájnt helyezi előtérbe a funkcionalitással szemben.

A MacBook Airt régóta prémium kategóriás ultrahordozható számítógépként forgalmazzák, de piaci részesedése csökkent, miután a konkurens PC-gyártók versenyképes árakat és jobb teljesítményű gépeket dobtak piacra. Az iPhone 17 Air minimalista dizájnja is egy szűk közönséget vonzhat, miközben a készülék kulcsfontosságú funkciókat, így például a dupla kamerarendszert és a nagyobb akkumulátort áldozza fel az ultravékony profil érdekében.

A modellel sikerülhet vásárlókat visszanyerni Kínában is, ahol jelentősen csökkent piaci részesedése a versenytársak vékonyabb és olcsóbb okostelefonjaival szemben. A CounterPoint Research nemrég közzétett friss jelentése szerint miközben a globális okostelefon-piac éppen csak kezdi összeszedni magát, a prémiumszegmensbe tartozó (vagyis a 600 dollárnál drágább) készülékek eladása rekord mértékben nőtt az év első felében. A piac ezen szegmensét amúgy tradicionálisan az Apple uralja, a cupertinóiak részesedése azonban rég nem látott "mélypontra" került, ami jelen esetben 62%-ot takar, hiába nőttek egyébként az eladások 3%-kal éves szinten. Az Apple piacrészébe leginkább a kínaiak harapnak bele és leginkább Kínában, hiszen míg a Samsung 7%-os növekedése csak arra volt jó, hogy megtartsa második helyét, addig a Huawei már 24%-ot, a Xiaomi pedig éves szinten 55%-ot nőtt.