Melyik a pengébb: Galaxy S25 Edge vagy iPhone Air?

A vékony az új innovatív az okostelefon-piacon, legalábbis ezt az üzenetet próbálta átadni szeptember 9-én az Apple az iPhone-kínálat vadonatúj tagjának, az iPhone Air-nek a bemutatóján. A karcsú készülékek tehát újra reneszánszukat élik, elsősorban alighanem a foldable szegmens által amúgy is megkövetelt fogyókúrás folyamat eredményeként - hiszen ne feledjük, az Apple jövőre állítólag a hajtogatható okostelefonok piacán is megméretteti magát.

Ez utóbbi szegmens prominens szereplője, egyben a globális okostelefon-piac első számú gyártója, a Samsung nem csak a hajlítható kijelzős, hanem a pengemobilok terén is beelőzte az Apple-t. Legalábbis időben mindenképpen, hiszen a Galaxy S25 Edge már jó pár hónapja kapható, éppen ezért adja magát, hogy a két mobilt műszaki tartalom szerint összehasonlítsuk, most hogy már az Apple készülékének is elérhetők a hivatalos specifikációi.

Méretek és akku

A Galaxy S25 Edge és az iPhone Air külsőre szinte tizedmilliméter szinten egyformák, a "vékonysági" versenyt mindössze 0,2 mm-rel vitte el az Apple (5,6 kontra 5,8 mm) , miközben a két készülék tömege szintén csaknem grammra pontosan egyezik (165 gramm az iPhone Air esetében és 163 gramm a Galaxy S25 esetében).

Az adatlapokat átböngészve az Apple ugyanakkor sokkal több kompromisszumra kényszerült a karcsúsítás során, mint a Samsung, és ez ránézésre is feltűnik, ha a két mobil egymás mellé kerül.

Míg az iPhone Air-nél a készülék hátlapjának felső részén található, a pengevékony házból ormótlanul kidudorodó kamerasziget tartalmazza gyakorlatilag a teljes elektronikát, addig a Galaxy S25 Edge -nél az akkumulátor és az elektronika jobban elfért a készülékházban, ráadásul úgy, hogy a Samsung megoldása nulla helyett mindjárt két fizikai SIM-et is képes fogadni, illetve a kameramodulja nem egy, hanem két lencséből áll.

Az igazi gyomrost azonban az akkumulátor kapacitása terén viszik be a koreaiak, a Galaxy S25 Edge-be ugyanis még így is elfért egy 3900 mAh kapacitású akkumulátor, szemben az iPhone Air 3149 mAh kapacitású áramforrásával.

Elektronika

Tegyük hozzá, az Apple számos, saját fejlesztésű, energiahatékonyságban élen járó vezérlőchipet épített az iPhone Air-be, melyet ráadásul a saját maga által írt szoftverrel vezérel, míg a Samsung mára minkét területet kiadta a kezéből, ezért könnyen lehet, hogy valós használatban az akkumulátorok kapacitáskülönbsége kevésbé mutatkozik meg, esetleg bizonyos körülmények között az iPhone Air mégis hosszabb ideig bírhatja két töltés között.

A két készülék rendszerprocesszorának teljesítményét már csak az eltérő platform miatt is nehéz összehasonlítani, mindenesetre az Apple A19 Pro és a Qualcomm Snapdragon 8 Elite chipek egyaránt a TSMC 3 nm-es eljárásával készülnek és becslések szerint egyaránt nagyjából 20-25 milliárd tranzisztort tartalmaznak, ez azonban még mindig nem elégséges adat a teljesítmény - és áramfelvétel - pontos összehasonlítására.

Kijelző

A kijelzőt tekintve a mérleg nyelve ismét az S25 Edge felé billenhet, hiszen a Samsung mobilja valamivel nagyobb (6,5 kontra 6,7) hüvelyk képátlót, ennek ellenére a nagyobb felbontásnak köszönhetően jobb pixelsűrűséget, azaz pengébb képet ad (460 kontra 513 pixel per inch). Az előlapi kijelzőt ráadásul a Samsung esetében nem töri meg a dynamic island, cserébe az iPhone Air FaceTime azonosítást (és a vadiúj, center stage szelfikamerát) kínál, míg az S25 Edge-nél a kijelzőbe integrált ujjlenyomat-olvasó szolgálja ugyanazt a célt.

Az iPhone Air kijelzője azonban kültéri használatra valamivel alkalmasabbá teszi az Apple megoldását, egyrészt a 3000 nit-es csúcsfényerő (szemben a Galaxy S25 Edge 2600 nitjével), másrészt a speciális, tükröződésmentesítő bevonat miatt.

Memória, kamera

Memória- és tárhelykapacitás terén az egyetlen lényegesebb különbség a két típus között, hogy az iPhone Air-ből létezik 1 TB háttértárral rendelkező változat, az S25 Edge viszont 512 GB-nál megáll, ami videózásnál hamar elfogyhat, pláne ha valaki az egyébként jelenleg teljesen értelmetlennek tűnő 8K felbontásban vesz fel rendszeresen mozgóképet - ez utóbbit egyébként csak a Galaxy S25 Edge támogatja.

A kamerarendszerek terén egyébiránt toronymagas előnyt mutat a Samsung készüléke, legalábbis papíron, a végeredmények szempontjából azonban nem biztos, hogy annyira ordító különbség lesz a két mobil között, amit a 200 megapixeles főkamera elsőre érzékeltet az Apple-féle 48 megapixeles fusion megoldásához képest.

Támogatás

Bár a vásárlás során nem elsődleges szempont, de a terméktámogatás is hangsúlyos szerepet kap manapság egy-egy okostelefon-széria marketingje során. Az Apple-nek itt nem kell különösebben kapálóznia, a cupertinoiak készülékei tradicionálisan jól tartják az értéküket.

Az Androidos gyártók - élükön a Samsunggal - azonban felzárkóztak az elmúlt években, így már a One UI 7-tel kiegészített Android 15-tel piacra került S25 Edge-nél is hét android főverzió-frissítést ígérnek a koreaiak. Más kérdés, hogy ezeket mikor kapják meg az egyes régiókban eladott készülékek, miközben az Apple esetében az iOS frissítések szinte napra pontosan, tervezhetően érkeznek minden kompatibilis telefonra egyszerre.

Árak

Végül, de nem utolsósorban az árakról. A Galaxy S25 Edge és az iPhone Air itt is szinte teljesen egy ligában mozog, előbbi hivatalos, ajánlott fogyasztói ára 490 ezer forintról indul, utóbbié tíz forint híján félmillióról. Az olló azonban jelentős mértékben kinyílik, ha valakinek a 256 GB háttértár kevés, ez esetben ugyanis a Samsungnál a következő lépcsőfok 540 ezer, míg az Apple-nél tíz forint híján 600 ezer forint. Az S25 Edge-ből ez egyben a csúcsmodell, az iPhone Air esetében további százezer - tehát összesen 700 ezer - forintért cserébe hozzá lehet jutni az 1 TB-os változathoz is.

A fentiek alapján a melyiket vegyük kérdésre elég határozott válasznak tűnik a Samsung Galaxy S25 Edge, a koreaiak pechére azonban csak annak lesz no brainer a választás, aki az elmúlt húsz évet barlangban töltötte vagy bármilyen más okból kifolyólag élete első okostelefonjának megvásárlására készül és elsődleges szempont számára, hogy egy kifejezetten vékony csúcsmobilhoz jusson hozzá.

A kérdésfeltevést az teszi okafogyottá, hogy a vásárlók ma már ökoszisztémát választanak, nem elsősorban készüléket és a választott rendszer mellett többnyire ki is tartanak - olykor fanatikusan. A Galaxy S25 Edge ezért jobbára csak az androidos mezőny tagjaira veszélyes, míg az iPhone Air voltaképpen semmire, illetve legfeljebb olyan értelemben, hogy az Apple az idei kínálatban feláldozta érte az iPhone 17 Plust.

Mérnöki szempontból a Galaxy S25 Edge ettől függetlenül azért jóval előrehaladottabb megoldásnak látszik, feltételezhetően azért, mert a koreaiak a foldable telefonokkal már kellő tapasztalatot gyűjtöttek az évek során arról, hogyan kell az okostelefonok motorháztető alatt lévő komponenseit a leghatékonyabban miniatürizálni. Az Apple ezzel szemben most vágta bele először a fejszéjét ebbe a fába, bár a Macbook és iPad termékvonalaknál korábban egyaránt sikerre vitte a kecsesség-koncepciót a gyártó, ez alapján esélyes, hogy az iPhone Air-ből is slágerterméket farag a cég.