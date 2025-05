Galaxy S25 Edge: Itt a Samsung vékony mobilja

Aktuális csúcsmodelljének vékony kiadásával támadja be a Samsung a mobilpiacot, mely szokatlan időzítéssel négy hónappal követi az S25-családot. Az aktuális csúcsszéria év eleji bevezetése után rendszerint az év közepén szoktak bemutatkozni a különlegesebb foldable modellek, ez most idén előbb történik - ráadásul nem is egy hajtogatható modellről van szó, hanem egy edge variánsról, melynek formaterve olyan értelemben különleges, hogy mindössze 5,8 milliméteres vastagságával és 163 grammjával a jelenleg elérhető legvékonyabb modell a piacon. Ehhez a Galaxy S25 Plus 6,7 hüvelykes kijelzőmérete párosul, a Dynamic AMOLED 2X kijelzőt QHD+ felbontás, 1-120 Hz-es változó képfrissítési frekvencia jellemzi, és Corning Gorilla Glass Ceramic 2 üveg védi.

A készülék belsejében a Qualcomm Snapdragon 8 Elite dolgozik, ami a Galaxy S25 széria többi tagját is hajtja, amihez 12GB RAM és kiszereléstől függően 512GB, illetve 256GB tárhely jár. A vékonyság miatt meghozott kompromisszum az akkumulátornál érhető tetten, ami számokban mérhetően 3900 milliamperórás, bár a valós üzemidővel kapcsolatos tapasztalatokra még az első alaposabb tesztekig kell várni, ezzel kapcsolatban nem közölt becsült időtartamot a gyártó. Az első beszámolók szerint a legnagyobb félelem, hogy a modell hátulütője épp a kialakítás oltárán feláldozott gyengébb üzemidő lehet. Mindenesetre ez lényegesebben kevesebb, mint a Plus variáns 4900mAh-s, de még az alapmodell 4000mAh-s telepjénél is.

A hátlapra a korábbi szivárgásoknak megfelelően egy 200MP-es széleslátószögű főkamera (F1.7) került kétszeres optikai zoommal egy 12MP-es ultraszéles (F2.2) autófókuszos egység társaságában, és a kisebb akkumulátor mellett a másik áldozat a telefotó egység lett - azt ugyanis nem kínálja a készülék. A Samsung hét évig garantálja a rendszerfrissítéseket és biztonsági javításokat, de kérdéses, hogy ezt kihasználják-e majd a felhasználók, amennyiben egy mindössze egy napot alig túlélő modellről van szó.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk. Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

Tavaszi mix a 2025-ös IT pangástól az interjúk evolúciójáig Ezúttal öt IT karrierrel kapcsolatos, érdekes és aktuális témát érintettünk.

A kompromisszumok ellenére valójában többet kell fizetni az S25 Edge-ért, mint az S25 Plus kiadásáért. A készülék május 30-án kerül a polcokra, a 256GB-os kiszerelés kezdőára 1099,99 dollár lesz, míg az 512GB-os modellért 1219,99 dollárt kell fizetni, ami félúton jár a Plus és az Ultra árcédulái közt. A magyarországi ajánlott kiskereskedelmi ár egyelőre nem ismert, de nagyjából 400 ezer forint plusz áfára lehet számítani.

A Samsung nehéz terepen próbálja fellendíteni eladásait, épp amikor a vásárlók részéről visszafogottabb érdeklődés mutatkozik az új készülékek iránt, és az amerikai kereskedelmi vámok is átrendezik a helyzetet. Hosszú hónapokig úgy tűnt, hogy a Samsung Electronics első negyedévét semmi sem menti meg attól, hogy a cég történetének egyik legsötétebb periódusaként vonuljon be a történelembe, a gyártási problémákkal kezdve a vezérigazgató halálán át a büntetővámok jelentette bizonytalan piaci környezettel bezárólag. Az év első hónapjában bejelentett S25 szériát azonban elég jól vitték a vállalat első negyedéves üzleti jelentése alapján, legalábbis a Mobile eXperiene (MX) divízió húzta mind az árbevételt mind a nyereséget az első negyedévben - ezt a népszerűséget lovagolhatja meg a Galaxy S25 Edge.

A második negyedévben várhatóan már csökkenni fog az okostelefonok iránti kereslet a szezonális trendekből kifolyólag, és a gyártóknak a globális vámpolitika változásainak függvényében is módosítaniuk kell előrejelzéseiket. Araujo szerint az új modell segítheti erősíteni a zászlóshajók eladásait, ami magyarázza a bevezetés időpontját is.

Láthatóan a vékonyabb modellek felé fordulnak a nagyobb szereplők annak a potenciális vásárlói rétegnek a megfogására, akik csúcsmobilok által nyújtott teljesítményt (vagy ahhoz hasonlót) szeretnének kapni egy kisebb készülékben. Ben Wood, a CCS Insight elemzője szerint 2025 második felében ez már látható trenddé válik. Az Apple is csak szeptemberig maradhat pengevékony modell nélkül, a sort pedig a kínaiak fogják követni, a Honort és a Xiaomit beleértve. A dél-koreaiak időzítése azt a célt is támogathatja, hogy ezzel előzze a cupertinói versenytárs iPhone 17 Air modelljét, amiről már hónapok óta ejtik el a morzsákat a szivárogtatók.