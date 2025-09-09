Gyűlnek a dolgozói drámák a Meta körül

A Meta korábbi biztonsági vezetője, Attaullah Baig hétfőn pert indított a közösségimédia-cég ellen azzal a váddal, hogy a tulajdonában lévő WhatsApp üzenetküldő szolgáltatás olyan „rendszerszintű” biztonsági hibákat tartalmaz, melyek potenciális veszélynek teszik ki a felhasználók adatait. A kaliforniai északi kerületi bíróságon benyújtott kereset szerint Baig 2021-ben csatlakozott a WhatsApphoz, és munkája során olyan biztonsági hibákat tárt fel, melyek jelenléte a termékekben vélhetően megsérti a szövetségi törvényeket, valamint a Meta jogi kötelezettségeit a Kereskedelmi Bizottsággal (FTC) 2020-ban kötött adatvédelmi megállapodással kapcsolatban.

Baig a Meta központi csapatával közösen végzett tesztek során fedezte fel, hogy körülbelül 1500 WhatsApp-mérnöknek van korlátlan hozzáférése érzékeny felhasználói adatokhoz. Ráadásul technikailag adott rá a lehetőség, hogy az alkalmazottak észrevétlenül lopják el vagy helyezzék át az adatokat. Kifogásolható az is, hogy a WhatsApp nem üzemeltetett 24 órás biztonsági műveleti központot, a felhasználói adatokhoz való hozzáférést figyelő rendszereket, mely a szolgáltatás népszerűségéhez és méretéhez indokolt lenne.

Bár a kereset nem említ olyan konkrét esetet vagy visszaélést, melyben a biztonsági réseket ténylegesen kihasználták volna rosszindulatú felek, Baig többször is jelezte feletteseinek, hogy a feltárt hibák megfeleltetési kockázatot jelentenek.

Baig értesítette az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC) is az állítólagos „kiberbiztonsági hiányosságokról és a befektetők tájékoztatásának elmulasztásáról a jelentős kiberbiztonsági kockázatokról”, amire válaszul állítása szerint a Meta retorziókkal és elrettentéssel élt vele szemben. Ezután panaszt nyújtott be a Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Hivatalhoz (OSHA), dokumentálva a „rendszerszintű megtorlást”.

A kereset szerint a Meta a következő hónapban kirúgta Baigot „gyenge teljesítményre” hivatkozva. A cég szóvivője vitatta Baig állításait, hozzátéve, hogy a volt dolgozó teljesítményével elégedetlenek voltak, aki a torz állításokkal próbálja lejáratni a céget a nyilvánosság előtt.

Még több hallgatás?

A napokban közölte a The Washington Post is tényfeltáró cikkét arról, hogy a Meta próbált eltussolni egy kutatást, melynek eredményei arra utaltak, hogy a gyerekek számára negatív hatásokkal vagy kockázatokkal járhat a Meta VR-headsetek használata. A cég jelenlegi és korábbi alkalmazottai közösen nyújtottak be dokumentumokat a kongresszusnak több incidensről beszámolva, melyek során felnőttek groomingolni, azaz behálózni próbálták a fiatalkorúakat a virtuális valóságban, de a cég figyelmen kívül hagyta ezeket az eseteket, és nem járt el megfelelően annak ellenére sem, hogy egyes helyzetekben a szülők jelentették a problémákat.

A Meta jogi csapata arra utasította a kutatókat, hogy kerüljék a VR-eszközöket használó gyermekekről szóló adatok gyűjtését. Az alkalmazottak állításuk szerint arra is felhívták a cég figyelmét, hogy a 13 év alattiak megkerülik a korhatárokat a VR-szemüvegek használatához, miközben a Meta tíz évre csökkentette a minimális korhatárt. A Meta szóvivője szerint a dokumentumokat a bosszúálló dolgozók egy előre kitervelt hamis narratívához illesztették össze, és egyáltalán nem tiltja a 13 év alattiakkal kapcsolatos kutatásokat.

A Szenátus Igazságügyi Albizottsága a tervek szerint a hét későbbi részében vitatja meg az állításokat egy meghallgatás keretén belül az online biztonsággal kapcsolatos törvények és szabályozások fényében.