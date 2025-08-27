Kulcsemberek hagyták ott a Meta szupercsapatát

Óriási összegeket ölt, illetve öl a következő időszakban a Meta a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekbe azt a Mark Zuckerberg által megálmodott célt hajhászva, hogy a cég a piaci szereplők közül elsőként jusson el az általános mesterséges (szuper)intelligencia létrehozásáig. Az ezt támogató Superintelligence Labs (MSL) azonban nem egészen két hónappal a létrehozását követően szokatlanul nagy fluktuációt mutat.

A Business Insider riportja szerint a megalakulása óta legalább nyolc, kulcspozícióban lévő kutató, mérnők és vezető termékfelelős hagyta ott az MSL-t. Többségük olyan veterán volt a cégnél, aki részt vett a Meta korábbi AI-megoldásainak életre hívásában, ugyanakkor akadnak köztük olyanok is, akiket Zuckerberg az elmúlt pár hétben még iparági mércével mérve is szokatlanul erős juttatási csomaggal csábított át a Meta-hoz.

A cég a toborzó projekt részeként milliárdokat költött a versenytársaknál dolgozó tehetségek elcsábítására, óriási bónuszokat ígérve számukra, amivel nagyjából 50 mérnököt és kutatót sikerült is meggyőzniük Zuckerbergéknek.

Az amerikai lapok augusztus közepén írtak arról, hogy az MSL alá négy alegységet kívánnak szervezni, mely együtt járhat a munkaerő reorganizációjával, adott esetben elbocsátásokkal is. Az új alrészlegek közül az egyik a nagy nyelvi modellek fejlesztésére fókuszál, egy másik a hosszú távú kutatásokra, a harmadik a fogyasztói AI-termékekre fókuszál, a negyedik pedig az infrastruktúráért lesz felelős.

Az egyelőre nem egyértelmű, hogy a távozó szakemberek önként mentek-e el a Meta-tól vagy egy leépítési csomagba kerültek be, abból kiindulva ugyanakkor, hogy a cég sajtórészlege szűkszavú közleményében természetesnek nevezte az efféle fluktuációt és sok sikert kívánt a távozóknak, arra lehet következtetni, hogy a dolgozók jelentős része önként távozott - köztük többen bevallottan a versenytársakhoz.

A kilépő kulcsemberek között van olyan is, aki gyakorlatilag a próbaideje alatt hagyta, illetve hagyja ott a Meta-t, azaz része annak a néhány tucatnyi elitnek, akiket az elmúlt egy-két hónap toborzási kampányaiban halászott össze Zuckerberg cége. Köztük legalább ketten olyanok, akik korábbi munkáltatójukhoz, az OpenAI-hoz térnek vissza.