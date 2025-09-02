Nem tolerálja a Pentagon a kínai mérnököket

Formálisan is lezárta az amerikai védelmi minisztérium (DOD), azaz a Pentagon a Microsofttal közös programját, melyben kínai mérnökök közreműködésével valósult meg a szenzitív Azure felhőalapú rendszerek karbantartása és üzemeltetése az amerikai kormányzati szerveknél, ráadásul a minisztérium minden contractortól és vállalkozótól hasonló lépést várna el. A több mint egy évtizede bevált IT service modell az USA-Kína feszültség közepette azután került célkeresztbe, hogy júliusban a ProPublica kutatása után kiderült, hogy a Microsoft több esetben is külföldi, köztük kínai származású szakértőktől kért útmutatást a Pentagon felhőrendszereivel kapcsolatos problémák megoldásához.

A külföldi mérnököket a szükséges biztonsági tanúsítványokkal és jogosultságokkal rendelkező amerikai „kísérők” felügyelték, de mint kiderült, sok esetben az ebben a pozícióban dolgozó menedzserek műszaki felkészültsége nem volt kellően magas szinten a sokkal fejlettebb készségekkel rendelkező külföldi mérnökök ellenőrzéséhez. Ennek fényében a minisztérium szóvivője szerint bár a Microsoft a kormányzati szerződéskötési szabályoknak való megfeleltetést betartva kivitelezte a Nagy Tűzfal mögött dolgozó alkalmazottak alkalmazására vonatkozó politikáját, de az mégis elfogadhatatlan kockázatot jelent.

A minisztérium nem csak bizalomvesztésről értesítette a Microsoftot, de egy harmadik felet szeretne bevonni a redmondiak programjával kapcsolatos vizsgálatokhoz és auditáláshoz annak megállapítására, történt-e visszaélés, vagy került-e kártékony kód a Pentagon felhőrendszereibe.

A Microsoft a DOD egyik kulcsfontosságú beszállítója felhőtechnológiák terén, számos szoftverrel kapcsolatos szolgáltatást nyújt különböző szerződések keretében. A redmondi cég szóvivője a vádak felmerülése után pár nappal közölte, hogy megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kínai mérnökök a későbbiekben ne nyújthassanak technikai segítséget. A minisztérium azonban a jövőben minden szoftvergyártótól megköveteli, hogy ne vonjon be kínai mérnököket a Pentagon felhőalapú projektjeibe. A ProPublica szerint a megkérdezett többi nagyobb felhőszolgáltató egyike sem ismerte el, hogy eddig alkalmazott volna kínai szakembereket.

Még tavaly a Microsoft több száz, línai leányvállalatánál dolgozó, felhőszolgáltatásokra és mesterséges intelligencia megoldásokra specializálódott mérnöknek ajánlotta fel, hogy költözzenek Kínából másik országba. A lap értesülései szerint az önkéntes relokáció nagyjából 700-800, túlnyomó részt kínai mérnöknek lett felajánlva, ők az Egyesült Államokba, Írországba, Ausztráliába vagy Új-Zélandra költözhetnek. A szakértők szerint ez a lépés már egyenes következménye volt az Egyesült Államok és Kína között az elmúlt években fokozatosan kiéleződő geopolitikai ellentétnek, mely az USA részéről exporttilalmi korlátozásokban és különböző már élő vagy tervezett új védővámokban nyilvánul meg. Az amerikai multi ázsiai kutatás-fejlesztési központjaiban összesen nagyjából 7000-en dolgoznak, jelentős részben kínai állampolgárok, a cég legnagyobb fejlesztőközpontja az Egyesült Államok területén kívül éppen Kínában található, így a feszültség a mérnökállományt is egyértelműen érinti.,