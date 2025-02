iPhone SE helyett: itt az iPhone 16e

Hetek óta lehetett már hallani róla, hogy az Apple bemutatni készül elérhető árú okostelefon-szériája, az SE negyedik generációs kiadását, ami már időszerűnek tűnt, hiszen a széria előző generációs tagjáról idestova három éve, 2022 március 8-án lett lerántva a lepel. Az elöregedett SE helyére érkező modell nem a várt néven és nem a várt áron érkezik, miközben a korábban említett pletykák nagy része beigazolódott. Az „e” utótag bevezetésével értelmet nyer az is, hogy Tim Cook homályos fogalmazása mögött mi is rejlett valójában, amikor „új családtagra” utalt a közelgő bejelentés kapcsán.

Az iPhone 16e érkezésével Innentől kezdve láthatóan el lehet felejteni a 200 ezer forintos (599 amerikai dollár) kezdőárat, ami olyan vonzóvá tette az „olcsó iPhone-ként” említett SE-szériát. Most már 300 ezer forinttal kell számolni a megnövelt, már alapvetően 128GB tárhellyel felszerelt konstrukcióért, amire február 21-től lehet leadni az előrendeléseket, és legkorábban február 28-án kerül a vásárlók kezébe. E 100 ezer forinttal olcsóbb az iPhone 16-nál, és pár tízezer forinttal több az iPhone 14-nél. Az árazás alapján az iPhone 16e tehát inkább az iPhone 14 utódjának tűnik, miközben az iPhone 14 és 14 Plus értékesítése megszűnt, mivel a Lightning portot le kellett váltani az USB 2-es sebességet kínáló USB-C-re az európai szabályok fényében.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni. Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

Igaznak bizonyulnak a designt illető fő szivárgások is, tehát hogy külsőben főleg az iPhone 14 lesz az iránymutató. Ez azt jelenti, hogy eltűnt a 2007 óta ismert ikonikus Home gomb, és kamerasziget (notch) látható a 6,1 hüvelykes Super Retina XDR OLED kijelzőn, ami egyébként a teljes előlapot lefedi, és a TouchID-t is leváltotta a FaceID-s azonosítás. Az előlapi kamera egy 12MP-es autófókuszos egység. Adott a programozható akciógomb is, ahogy az iPhone 16 és iPhone 15 Pro készülékeken. Ami a kialakítást illeti még: a keret alumínium, a hátlap üveg, adott az IP68-as védelem és támogatott a Qi-töltés.

Az Apple az iPhone 16-ba pakolt chip kicsit valamelyes módosított verzióját kínálja a most bejelentett friss készülékben, amire szintén lehetett számítani. Belül tehát a házon belül tervezett A18 processzor dolgozik, ami lehetővé teszi az Apple Intelligence támogatását, így a telefon a 8 GB operatív memóriával indulhat, mint az Apple drágább telefonjai. A 6 magos CPU és a 16 magos Neural Engine (NPU) adott, azonban 4 magos GPU-t tartalmaz, egy maggal kevesebbet, mint a csúcsmodellben található chip. A memória alrendszer 17 százalékkal nagyobb memória sávszélességgel rendelkezik, ami szintén az Apple Intelligence funkciókat támogatja. Az Apple Intelligence funkciókat egyébként már említi a hivatalos magyar weboldal is, de egyelőre az iOS 18.3.1-es a legfrissebb elérhető szoftver, ami az EU-ba még nem hozza el a generatív funkciókat.

Hogy az alacsonyabb ár megtartható legyen, néhány dolgot könnyebben vettek a tervezők. A készülék egyrészt csak kétfajta színben választható (fekete-fehér), az OLED-képernyőn a dinamikus sziget helyett alkalmazott notch is megúszós megoldás, illetve le kell mondani a MagSafe kiegészítők támogatásáról.

Az iPhone 16e leginkább a kamerarendszerben marad el az alapmodelltől – mindössze egy 48 megapixeles lencsét kapott hátra, nincs széleslátószögű vagy teleobjektív egység. A mobil tehát egy 48MP-es képet készít amit pixel binning módszerrel kicsinyít 12MP-es képre, de támogatja a 2x telefotó módot is, amely segít a veszteségmentes nagyításban. Elérhető még a HDR, adott portré- és éjszakai mód, videót pedig 4K-ban 60 másodpercenkénti képkockával rögzít.

Ám mind közül a legfontosabb változás a motorháztető alatt rejlik, mivel ez az első modell melybe az Apple saját modemchipje, a C1 került a Qualcomm megoldása helyett.

A Bloomberg szerzője, Mark Gurman forrásai szerint az iPhone-gyártó 2027-re szeretné elérni, hogy saját mobilhálózati kapcsolatért felelős modeme fejlettségben már meg is előzze a Qualcomm alternatíváját. A modemchip iPhone 16e-be való beépítése fontos momemtum, és ez teszi igazán fontossá ezt a készüléket, mivel előre vetíti, hogy már közeleg az átállás a zászlóshajó iPhone-okban is.

Az Apple hosszú évek óta dolgozik azon, hogy saját fejlesztésű modemchipeket rakhasson az iPhone-okba, részben a jobban tervezhető - és alacsonyabb - költségek, részben pedig az ellátási lánc és a technológia feletti nagyobb kontroll érdekében. Az Inteltől 2019-ben átvett modemgyártó üzletág jó eséllyel 2026-től is csak részlegesen veheti fel a fonalat, így minden bizonnyal egy olyan, évekig tartó átmeneti időszakkal kell majd számolni, amikor egyes iPhone-okban az Apple saját modemei, míg másokban a Qualcomm megoldásai lesznek építve.

Az iPhone 16e támogatja a vészhelyzeti műholdas üzenetküldést és a Lokátoron keresztül helyzetmegosztást is, illetve érzékeli a baleseteket, amiről automatikusan riasztja a hatóságokat. Az akkumulátorról és kínált üzemidőről túl sokat nem tudni, a honlapon az iPhone 11, 12 és 12 Minivel, valamint az előző két SE-vel hasonlítják össze, és a leírtak alapján 26 óra megszakítás nélküli videózást ígérnek vele, miközben a 12-es modell 17 órát kínált.