A vártnál gyengébb a kereslet az iPhone 16 Pro modellekre

Forradalminak semmiképp sem nevezhető, de tisztességes frissítésnek tűnik az Apple szeptember 9-én bemutatott idei iPhone-szériája, ami kialakítás tekintetében annyi újdonságot hoz, hogy a felhasználók két új fizikai gombot kapnak a vezérléshez, és természetesen folyamatosan fejlődnek az AI-on alapuló szoftveres megoldások. A széria gyakorlatilag a tavalyihoz hasonlóan most is két kategóriára oszlik: az olcsóbb alapmodell és annak Plus variánsa sok eltérést nem mutat a méreten kívül. A liga felsőmezőnyében az iPhone 16 Pro és az iPhone 16 Pro Max a főbb újításokat mutató variánsok, bár itt sincs szó egetrengető innovációkról.

Az előrendelés szeptember 13-án, múlt pénteken kezdődött világszerte, a készülékek pedig szeptember 20-án kerülnek a polcokra és a rendelőkhöz. A híres Apple-elemző, Ming-Csi Kuo a hétvége folyamán forgalmi előrejelzést tett közzé az ellátási lánc szereplőktől származó információk és az Apple által közölt hivatalos előrendelési adatok alapján az első hétvégére vonatkozóan.

Kuo elemzése az előző évhez, tehát az iPhone 15 széria darabjaihoz viszonyítva készített elemzést, ami azt mutatja, hogy az előrendelési időszak első hétvégéjén a csúcskategóriát képviselő iPhone 16 Pro Maxra 16 százalékkal kevesebb rendelést adtak le, a sima Pro esetében ez a csökkenés már 27 százalékos.

Nem így alakul a helyzet a széria másik két tagjánál: az iPhone 16 Plus modellekre 48 százalékkal több rendelést adtak le, mint tavalyi elődjére, és a sima alapmodellre igényt tartó korai rendelők száma is 10 százalékkal magasabb. Ez alapján úgy tűnik, hogy idén a felhasználók figyelmére érdemesebbek az alapmodellek, mintsem a prémium kategóriás darabok.

Összességében az iPhone 16 széria tagjaira 37 millió rendelést adtak le, ami körülbelül 12,7 százalékkal kevesebb az iPhone 15 széria első hétvégéjén produkált számokhoz képest, és ennek nagy szerepe van a Pro modellek iránti csökkent érdeklődésnek. Ugyan az alapmodellek jól teljesítettek, de ez nem volt elég a kiegyensúlyozáshoz.

Az elemző szerint az Apple 2025-ben már agresszívabb termékstratégiát tud majd megvalósítani a kereslet fellendítésehez, mivel az Apple Intelligence funkciókhoz való hozzáférés csúszik, így az egyik fő selling pointként említett újdonságnak még nem is lehet különösebb hatása az előrendelésekre.