Leáll egyes iPhone-ok értékesítése az uniós töltőreform miatt

Le kell állítania az Apple-nek az iPhone 14, iPhone 14 Plus és a harmadik generációs iPhone SE értékesítését az Európai Unió országaiban, méghozzá annak a szabályozásnak az eredményeként, mely előírja a vezetékkel tölthető, újonnan értékesített eszközök esetében az USB-C csatlakozót meglétét.

Az említett mobiltelefonok még Lightning porttal rendelkeznek csak – írják a belsős forrásokra hivatkozó jelentések. A december 28-án hatályba lépő rendelet miatt az érintett almás telefonok már nem lesznek megvásárolhatók az Apple online boltokban és a kiskereskedelmi üzletek nem kaphatnak friss készletet sem az EU területén, de a még elérhető és fennmaradt készleteket kiüríthetik.

Az egységes töltőszabványt előíró EU-direktíva értelmében 2024 végétől minden, az EU-ban értékesített okostelefonnál, tabletnél, headsetnél, kézi játékkonzolnál, hordozható hangszórónál és fényképezőgépnél csak és kizárólag az USB Type-C töltőcsatlakozó lesz elfogadott gyártótól függetlenül. A hatályba lépés után az Apple nem tud eladni egyetlen Lightning porttal rendelkező iPhone-t sem, amelyet december 28. után gyártottak.

Az Apple várhatóan márciusban jelenti be az USB-C-vel felszerelt negyedik generációs iPhone SE-t, így a készülék iránt érdeklődő európaiak számára a legfrissebb modell lehet majd alternatíva. Az éves portfóliótisztogatás eredményeként az iPhone 14 és iPhone 14 Plus gyártása szeptemberben valószínűleg egyébként is befejeződne, így ezeknek a készülékeknek az értékesítése körülbelül kilenc hónappal korábban véget érne az Európai Unióban.

Az intézkedésnek más áldozatai is lesznek, például a szintén Lightning porttal ellátott, TouchID nélküli Magic Keyboard billentyűzet. Az EU piacával szoros kapcsolatban lévő Svájcban már előbb megkezdődik az eszközök kivonása, december 20-án kikerülnek az online kínálatból. A 27 európai uniós tagországon felül Észak-Írországban is leáll az eszközök értékesítése, mivel a régió továbbra is követi az unió számos kereskedelmi törvényét.