TSMC: az amerikaiak legyenek csak partnerek, ne társak

A TSMC, mint a világ első számú chipgyártója is rendkívüli módon profitál a tetőfokán lévő AI-hype-ból, ami az eddig vártnál is jobb éves pénzügyi eredményekkel kecsegtet az ázsiai vállalat számára. A cég körüli légkört eközben olyan aktuálpolitikai események is befolyásolják, mint az éppen zajló amerikai elnökválasztási kampány.

Az elnöki székért ringbe szálló exelnök, Donald Trump a Bloombergnek adott szerdai interjújában többek között arról beszélt, hogy Tajvan nem adott semmit az USA-nak, éppen ellenkezőleg, elvitte az országból a chipgyártás 100%-át, így voltaképpen védelmi pénzt kéne fizetnie azért, hogy az Egyesült Államok egy esetleges kínai agresszió során megvédje.

Egy nappal Trump interjújának megjelenését követően a TSMC bejelentette, hogy az áprilistól június végéig tartó időszakban nettó profitja a konszenzus által várt 238,8 milliárd tajvani dollárt meghaladóan, 247,8 milliárd tajvani dollárra (kb. 7,6 milliárd amerikai dollár) nőtt, ami éves összehasonlításban 36,6%-os emelkedésnek felel meg, 20,82 milliárd dolláros nettó árbevétel mellett (ez valamivel több mint 40%-os emelkedés).

A társaság elnöke, C.C. Wei a negyedéves eredmények ismertetését követő konferenciahíváson hangsúlyozta, hogy a félvezetőgyártás legfőbb katalizátora ma egyértelműen a mesterséges intelligencia, a TSMC gyártósorai teljes kihasználtsággal ontják magukból az AI-képességekkel rendelkező okostelefon-rendszerchipeket és az olyan szuperszámítógépes megoldásokat, mint az Nvidia AI-gyorsítói.

A fentiek szerint a vállalat legnagyobb megrendelői közé tartozik egyebek mellett az Apple, a Qualcomm, az AMD és az Nvidia.

Wei Trump szerdai megjegyzésére csak érintőlegesen reagált, amikor feltették neki a kérdés, hogy cége hajlandó lenne-e vegyesvállalatot létrehozni egy amerikai társsal. A TSMC elnöke a kérdésre határozott nemmel felelt, hozzátéve, hogy az amerikai gyárépítési stratégia tovább folytatódik a terveknek megfelelően.

A TSMC jelenleg 3 új fabot épít Arizona államban, melynek beruházási költsége mintegy 65 milliárd dollár. A vállalat az amerikai beruházásokhoz 11,6 milliárd dolláros állami támogatást kap a CHIPS Act dotációs alapból.