Nincs nagy sikerük az új App Store kondícióknak

Alig használják az App Store alkalmazásfejlesztői a piactér felhasználói feltételeibe nemrég bekerült új opciót, mely lehetővé teszi, hogy az alkalmazásokból külső fizetési felületekre mutató linkek kerüljenek - derült ki egy pénteki bírósági meghallgatásból, mely az Apple és az Epic Games játékkiadó között folyamatban lévő, évek óta húzódó jogvitás eljárásnak a része.

A külső fizetési linkek elhelyezése éppen az egyik sarokköve volt az Epic Games kontra Apple pernek, mely másodfokon - idén januárban - megerősítette az elsőfokú döntést, mely voltaképpen nem mondta ki, hogy az Apple megsértette volna a kaliforniai versenyjogot, ám arra kötelezte a céget, hogy változtassa meg az App Store felhasználói feltételeit.

A januártól élő új lehetőséggel - a külső fizetési linkek elhelyezésével - ugyanakkor csupán a fejlesztők töredéke élt, ami a 65 ezer regisztrált partner közül mindössze 38-at jelent.

Bár a bírósági döntés alapján létrejött változtatás első olvasatra kedvezőnek tűnhet a fejlesztői közösség számára, az Apple az App Store-on kívüli vásárlások esetében is elvárja a jutalék megfizetését, mely a kisebb fejlesztőknél jelenleg 12, a nagyobb partnereknél pedig 27 százalék.

Ezen felül a fejlesztők még a fizetési szolgáltatás üzemeltetői felé is kötelesek minden tranzakció után jutalékot fizetni, így olyan helyzet is adódhat, hogy a külső fizetési linket használó tranzakciók után az eredeti, Apple-adónak is csúfolt jutaléknál is nagyobb összeget kell fizeniük a fejlesztőknek a tranzakció után.