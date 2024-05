Csúcson az Apple szolgáltatásai, de lassan fogynak az iPhone-ok

Egyik szeme sír, másik nevet az Apple-nek a 2024-es második pénzügyi negyedév végén, hiszen sikerült felülmúlnia az elemzők várakozásait annak ellenére, hogy a globális kereslet csökkenése miatt jóval kevesebb iPhone-t sikerült eladnia. Ráadásul a cupertinói cég az egy évvel korábban jelentett összegnél 4 százalékkal kevesebb bevételt, 90,8 milliárd dollárt jelentett a március végén záródó háromhónapos időszak végén.

A profit 2 százalékkal 23,64 milliárd dollárra esett vissza az egy évvel korábbi 24,16 milliárd dollárhoz képest. A társaság arról is beszámolt, hogy igazgatótanácsa 110 milliárd dollárnyi részvény-visszavásárlást engedélyezett, ami a vállalat történetében az eddigi legmagasabb összege.

Fogyó(?)eszközök

Az almás okostelefonok az előző év azonos időszakához képest 10 százalékkal kevesebb bevételt, 45,96 milliárd dollárt hoztak a konyhára, mely lassulásnak részben a kínai piacon látott 8 százalékos részesedéscsökkenés az oka. A cupertinóiaknak tavaly sikerült kimozdítani a globális piacot addig uraló Samsungot az évek óta biztosnak tűnő első helyről, többet adtak el iPhone-ból, mint bármelyik más mobilból a világon. Fontos megemlíteni, hogy a Samsungot 13 éve, egészen pontosan 2010 óta nem sikerült letaszítani az élről.

Nem sokkal később, 2024 első negyedévében azonban látványosan visszaestek az Apple eladásai éves viszonylatban, így a dél-koreaiak visszakapaszkodtak az első helyre, 20,8 százalékos piaci részesedéssel. Közben a kínai versenytársak, például a Huawei szintén erősödtek, miután a gyártónak a Mate 60 sorozatú készülékek megjelenésével egy - legalábbis kínai viszonylatban - egy minden téren versenyképes szériát sikerült útjára indítania.

De az okostelefonok mellett az iPadek és viselhető eszközök, például az Apple Watch okosóra bevételei is csökkentek. A Macből származó bevételek rubrikájába 4 százalékkal többet, 7,5 milliárd dollárt sikerült írni, míg az iPad 5,6 milliárd dollárt hozott a konyhára. A többek közt Airpods-t és Apple Watch-t is lefedő egyéb termékek részlege pedig 7,9 milliárd dollárt jelentett, 10 százalékos csökkenéssel.

Pár hónappal ezelőtt óriási felhajtás mellett megkezdődött az Apple első AR/VR headsetje, a Vision Pro értékesítése is, de mostanra teljesen leült iránta az érdeklődés. Hamar látni lehetett, hogy a potenciális vásárlók hiányoznak az üzletekből, és a meglévő tulajdonosok is egyre ritkábban veszik fel és használják az eszközt. Nem meglepő, hogy a legfrissebb jelentés szerint a termék nem járult hozzá jelentősen az Apple összbevételéhez (bár azt nem közölte a cég, hogy pontosan mennyit sikerült értékesíteni belőle), sőt az elemzők szerint várhatóan legalább négy évig nem is kell arra számítani, hogy nagyobb mennyiségben vásárolják a 3500 dolláros headsetet.

Eközben a szolgáltatások bevételi rekordot értek el, ami jól mutatja, hogy az Apple szolgáltatási üzleti modellre való fókuszálása hatékonyan kompenzálhatja a gyengébben teljesítő iPhone-értékesítéseket. A többek közt iCloud, Apple Music, Apple TV+ szolgáltatásokból befolyó összeggel sikerült némileg ellensúlyozni a hardvereladások lassulását. A világszerte több mint 2,2 milliárd Apple-eszközön a felhasználók több mint egymilliárd előfizetést bonyolítottak a társkereső appoktól kezdve a cég saját szolgáltatásaiig, a szoftverek és szolgáltatások értékesítése 14 százalékkal 23,9 milliárd dollárra nőtt az elmúlt negyedévben.

A vállalat arra számít, hogy a jelenlegi negyedévben kétszámjegyű növekedést lehet majd látni az iPad eladások százalékos arányában, mivel hamarosan a szivárgásoknak megfelelően újabb két modellt mutathat be a cég a gyakorlatilag 2022 óta nem frissített termékvonalhoz.

Irány az AI!

A gyenge eredmények kontrasztot mutatnak a többi technológiai cég közelmúltban jelentett erős teljesítményével. Az elmúlt két hét során az Amazon arról számolt be, hogy negyedéves nyeresége megháromszorozódott, a Microsoft harmadával növelte a számítási felhőből származó negyedéves eladásait, az Alphabet, a Google anyavállalata pedig bejelentette, hogy kifizeti az első osztalékot. Ezeknek a cégeknek az eladásai részben a generatív mesterséges intelligenciába való befektetéseik miatt gyorsultak fel.

Cook arról is beszélt a következő negyedévvel kapcsolatban, hogy az Apple jelentős beruházásokat tervez végrehajtani a generatív mesterséges intelligencia területén, követve ezzel az Amazon, az Alphabet, a Meta és a Microsoft hasonló nyilatkozatait. Cook kommunikációjában kiemelt szerepet kapott az AI kapcsán a MacBook Air, ami a vezér szerint egyszerűen a „legjobb fogyasztói laptop az AI-hoz”.

A tavalyi évben látott elbocsátási hullámban az Apple sokáig tartotta magát, végül beadva a derekát több részlegen is jelentős számú alkalmazott faragott le. Február végén érkezett a hír továbbá, hogy leállt a saját elektromos autó fejlesztésére irányuló „Project Titan”, így az autón dolgozó közel 2000 fős csapatból több szakembert a generatív mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekhez helyeznek át, ami jól mutatja, hogyan változtak meg a prioritások az ígéretes trendek terén. A rákövetkező hónapban 600 dolgozót küldtek el.

Az Apple jóval titokzatosabb, ami az AI-jal kapcsolatos terveket illeti. Várhatóan még ebben az évben az is is kiderül, hogyan szeretné a vállalat okostelefonokba integrálni a technológiát, jó eséllyel a közelgő WWDC fejlesztői konferencián. Épp egy hete, hogy OpenELM (Open-source Efficient Language Model) néven bemutatkozott a cég saját generatív AI-modellje, ami együttműködik a gépi tanulásos műveletek futtatására készített MLX keretrendszerrel az Apple eszközein, ideális mobilalkalmazásokhoz és korlátozott számítási teljesítménnyel rendelkező IoT-eszközökhöz.

Árnyékok vetülnek

A következő hónapok során a cégnek számos jogi csatát is meg kell vívnia, miután nem engedik el a célkeresztből az Egyesült Államok és Európa szabályozói. Az amerikai igazságügyi minisztérium márciusban indított mérföldkőnek számító eljárást az Apple ellen annak vádjával, hogy a cég monopolizálta az okostelefon-piacot, jogellenesen korlátozta riválisait és akár egyes (fejlesztő)partnereit is, így mesterségesen magasan tudta tartani az árakat, ezáltal pedig saját magának az iparági átlagot jelentős mértékben meghaladó profitot generált.

Az Európai Bizottság éppen a március elején marasztalta el az Apple-t egy versenyjogi eljárásban, mely a Spotify 2019-es panaszára indult. A cégnek ez alapján egy gigászi, 1,8 milliárd eurós bírságot kell fizetnie azért, mert megakadályozta a fejlesztők számára, hogy az alkalmazásaikban külső fizetési linkeket helyezzenek el.

Mindeközben március 7-én lépett hatályba az Európai Unió digitális piacok kereteit meghatározó rendelete, a DMA, aminek értelmében az Apple számos szolgáltatásának kell megfelelnie az új követelményeknek.