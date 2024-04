Készül a Huawei második támadási hulláma

A Huawei a tavalyi év második felében bemutatott Mate 60 sorozatú okostelefonokkal kisebbfajta meglepetést okozott mind az amerikai szankciókat hozó politikusok, mind a kínai vásárlók számára, hiszen a cég bebizonyította, hogy amerikai technológia nélkül is képes ütőképes okostelefont gyártani, melyet tárt karokkal fogadnak a patriota kínaiak.

A Mate 60 megjelenésekor a cég világossá tette, hogy nem kíván itt megállni, és most úgy tűnik, lassan kész a következő kártyáját is megvillantani a cég. Legalábbis a Reuters riportja szerint a cég pénteken több pekingi üzletében is előregisztrációt nyitott egy titokzatos csúcskategóriás okostelefon potenciális vásárlói számára.

Maga az előregisztráció abból a szempontból formabontó, hogy a készülékről semmi konkrétum nem derül ki, a gyártó mindössze annyit közöl, hogy a specifikációkról és az elérhető színekről "idejében" tájékoztatja majd a regisztráltakat. A jelentkezéssel nem jár vásárlási kötelezettség.

A várakozások és pletykák szerint az újdonság a P-sorozatú csúcskategóriás készülékek következő generációját takarja majd, a P70-et, mely a sorozat eddigi tagjaihoz igazodva vélhetően egy olyan csúcskategóriás okostelefon lesz majd, melynél a gyártó kamera képességeire helyezi a hangsúlyt.

A P70 a spekulációk szerint a Mate 60 sorozatú készülékekhez hasonlóan egy helyben, amerikai, illetve nyugati technológiák bevonása nélkül készült rendszerprocesszorral érkezik majd, ezzel a Huawei tovább kívánja erősíteni magáról azt az imázst, hogy le tudja győzni az amerikai szankciókat.

Ezzel együtt is a cég okostelefonjai legfeljebb a kínai piacon tud komolyan labdába rúgni, mivel a Google nyugati vásárlók számára nélkülözhetetlen szolgáltatásai 2019 óta nem kerülhetnek fel újonnan bemutaott Huawei készülékre. Kínában ettől függetlenül borsot tud törni konkurencia - leginkább az Apple - orra alá a cég, mely megmutatkozott az év eleji eladásokban is, amikor az eladások 64%-kal nőttek éves összehasonlításban, egy egyébként erősen csökkenő piacon.