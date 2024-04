Generatív videószerkesztővel bővül a Google Workspace

A Google a Cloud Next 2024 eseményen jelentette be a Workspace csomagot bővítő új Vids (Videók) szolgáltatást, ami a cég fogalmazásában szerkesztőasszisztensként segíti a felhasználókat a videózásban, írásban, gyártásban és szerkesztésben. (Az eszköz nem összetévesztendő a már YouTube felvásárlása előtt is létező Google Video szolgáltatással.)

A Videók lila dokumentumikonja a Dokumentumok, a Táblázatok és a Diák mellett kap helyett egy lejátszási gomb grafikájával. A bevált módon egy egyszerű kezelőfelülettel ellátott webes szerkesztőről van szó, ami megosztható és közösen szerkeszthető más együttműködőkkel. Teljesértékű videószerkesztő helyett inkább egy továbbfejlesztett Diáknak tűnik, ami a cég kommunikációja szerint a szervezeteken belüli információátadást segíti, például csapatösszefoglalók, bejelentések, oktatótekercsek előállításával.

Introducing Google Vids Még több videó

A generálásban az AI segít: a Vids megnyitásakor promptokkal kell megadni, hogy pontosan mit szeretnénk, milyen célcsoportnak és milyen hosszúságban, a felhasználni kívánt, Google Drive-ban tárolt dokumentumok szintén hozzárendelhetők az anyag előállításához. Ezután a Vids létrehoz egy szerkeszthető, átrendezhető storyboardot, következő lépésként pedig a videó stílusát lehet kiválasztani.

Utána állítja össze az AI az első piszkozatot a stockvideókkal, képekkel és háttérzenével, a médiatár több millió stockanyagot tartalmaz. A felhasználó a Recording Studio segítségével készíthet alámondást hangrögzítéssel.

A Google Vids-szel júniusban kezdhetnek kísérletezni a Workspace Labs program résztvevői. A Google a kezdeti, szűk körű bevezetés után kapott visszajelzések alapján fogja mérlegelni, hogy a Vids elérhetővé válik-e később szélesebb körben is a nem Workspace-es vállalati ügyfelek számára, és hogy milyen Gemini for Google Workspace csomagok tartalmazzák majd.