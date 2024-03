Licencelné az Apple a Google generatív MI modelljét

Az ügyhöz közelálló források szerint aktívan tárgyal az Apple és a Google arról, hogy az almás cég felhasználhassa a Gemini mesterségesintelligencia-modelt az iPhone-okon elérhető generatív funkciókhoz. A két fél még nem véglegesítette a megállapodás feltételeit, amivel kapcsolatban legkorábban a cég éves fejlesztői konferenciáján, a WWDC-n lehet majd legkorábban bejelentésre számítani.

A cupertinói cégnél korábban a Microsoft által támogatott OpenAI neve is felmerült, de a Google azért is tűnhet kézenfekvőbb opciónak, mert a két cég korábban már megkötött egy megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy a Google legyen az alapértelmezett keresőmotor az Apple Safari webböngészőjében. Az ügylet a szabályozó hatóságok figyelmét is felkeltette, mivel a vádak szerint a keresőcég megfojtja a versenyt azáltal, hogy dollármilliárdokat fizet az Apple-nek és üzleti partnereinek, hogy bebiztosítsa a keresőmotor helyét.

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

A partnerkeresés oka, hogy az iPhone-gyártó az eddigi híresztelések alapján új MI-funkciókkal tervezi bővíteni a közelgő iOS 18 rendszert, de a felhőn keresztül szállított generatív fejlesztésekhez, mint például az egyszerű kép- vagy szöveggenerálási feladatok megvalósításához együttműködésre lesz szüksége. Mivel az Apple jóval lassabb tempóban kezdett el tervezni a generatív MI-vel, mint a rivális Google és a Microsoft, már jelentős hátránnyal rendelkezik, amit vélhetően együttműködés révén próbál majd behozni. A keresőóriás januárban a Samsunggal kötött megállapodást jelentett be, melynek keretén belül több generatív MI-fejlesztés jut el a Galaxy S24 szériás okostelefonokra.

Az Apple nemrég jelentette be, hogy elkaszálja a Project Titan elektromosautó-projektet, és inkább a mesterséges intelligencia felé csoportosítja erőforrásait: az eddigi híresztelések alapján az Ajax nevű MI-modell képzésére eddig már több millió dollárt költött el, és nemrég Tim Cook vezérigazgató is megerősítette, hogy az Apple még az idén bemutatja új MI-alapú funkcióit.