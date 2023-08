Jövőre jön a generatív MI-vel okosított Google Workspace

Minden Google Workspace termék, így a Gmail, a Drive, a Táblázatok, a Dokumentumok is megkapják a Google Duet AI névre keresztelt MI-asszisztensét, ami egy hosszabb tesztelési időszak után a jövő év elején széles körben elérhetővé válik az ügyfeleknek az alapvető előfizetési díjon túl fizetett felár fejében. A keresőcég az idei I/O fejlesztői konferenciáján beszélt először az eszközkészletről, ami a már bevált produktivitási alkalmazásokon belül könnyít meg alapvető folyamatokat, illetve okosabbá teszi az e-mailes válaszok, képek generálását, vagy a helyesírás ellenőrzését.

A Duet egyben több alkalmazás-specifikus funkció gyűjtőfogalmának tekinthető amellett, hogy intelligens asszisztensként segít az irodai programokban. A Google Meet videókonferencia-szolgáltatáson belül a megvilágítás, a hangminőség optimális beállításában is segít, miközben a felhasználó összefoglalókat kérhet az értekezletekről, utóbbi képességet megkapja a Google Chat is, ahol a hosszabb üzenetváltások lényegét szűri és összegzi a szoftver.

A Workspace-felhasználók gyakorlatilag az összes appon belül elérhetik a Duetet, ami egyes szoftverekben külön menüből hívható elő, máshol az e-mail, vagy az éppen szerkesztett dokumentum, szöveg ablakából használható. A Gmailen és a Dokumentumokon belül a felhasználók egyszerű szöveges promptokat adhatnak meg a szerkesztőablakban, hogy összegzést vagy választ kérjenek a Duettől, a Diákban szintén parancsok segítségével kérhető leírás megadásával illusztrációk, diagramok készítése.

Az újgenerációs asszisztensért azonban mélyebben zsebbe kell nyúlni, havonta 30 dollárt fog kérni a cég felhasználónként a nagy szervezetektől, a kisebb csapatokra vonatkozó árszabást egyelőre még nem véglegesítették. Ugyanilyen szintre lőtte be az árazást a Microsoft is a szintén jövő év első felében induló 365 Copilot MI-eszközért, ami hasonló funkcionalitást tesz lehetővé az Office irodai programcsomag termékeiben. A Duet AI korlátozott ideig tartó, ingyenes kipróbálására már most is fel lehet iratkozni.

Az egyelőre borsos árú, generatív képességekkel bíró MI-eszközök alatt futó modellek azonban még közel sem tökéletesek, ami az üzleti szempontból kritikus adatokkal való munka esetén némi kockázatot rejt magában. A Duettel a Google közvetlenül a Microsoft Copilothoz kíván felzárkózni, mindkét vállalat egyre több nagy szolgáltatásába igyekszik beépíteni a generatív képességeket.

A keresőóriás bevételének nagy részét a kereső köré épülő szolgáltatásaiból és az online hirdetésekből szerzi, a Microsofthoz képest kevésbé támaszkodik az üzleti szoftverekre. A Workspace bevételei a Google felhős üzletágához mennek, a felhős infrastruktúra bevételei mellé. Az egységek összesen 8 milliárd dollár bevételt produkáltak a második negyedévben. Ugyanebben az időszakban az Office-termékek és felhőszolgáltatások 13,5 milliárd dollár hoztak a Microsoftnak.

A Workspace ügyfélköre viszont impozánsan növekszik: jelenleg 10 millió fizetős ügyfele van a szolgáltatásnak, szemben a márciusban jelentett 9 millióval, és a 2020-es 6 milliós számmal.