AI-jal jöhet a fizetős Google kereső

Az ügyhöz közel álló források szerint a Google az eddigi modelljétől eltérő új megközelítést mérlegel, és fizetőssé tenné keresőjében a generatív mesterséges intelligencián alapuló eszközöket, többek közt az egyelőre tesztfázisban lévő Search Generative Experience (SGE) névre keresztelt fejlesztést, ami a felhasználók kereséseire MI által generált összefoglalókkal és releváns webhelyekre vonatkozó linkek ajánlásával tér vissza csevegéses formában – szellőztette meg a Financial Times. A keresőóriás 2000 óta kizárólag hirdetésekkel finanszírozza a terméket, és első alkalommal kötné díjhoz a keresőmotor bármely funkciójának használatát.

A cégtől nem áll olyan nagyon távol, hogy az AI fejlesztéseket fizetős csomag keretén belül nyújtson extraként meglévő szolgáltatásaiban, ott van például a Google One, amelynek van egy prémium AI-szintje is, 10 dollárral drágábban a „hagyományos” prémium csomagnál. Hasonló elvet követ a „Gemini Business”, ami havi 20 dollárért generatív MI-funkciókat ad a Google Workspace eszközökhöz. Míg az említett fizetős termékek a csúcskategóriás „Gemini Advanced” modellhez biztosítanak hozzáférést, addig a Google ingyenes opciót is kínál a sima, némileg gyengébben teljesítő Gemini alapmodellhez. Opciónak tűnik, hogy ezekbe a már meglévő csomagokba épülhet be a generatív képességekkel turbózott keresési élmény is.

Az elképzelést részletező források szerint a hagyományos, AI nélküli keresés természetesen továbbra is ingyenes maradna, de az extrákra előfizetők számára ugyanúgy láthatóak maradnának az elhelyezett hirdetések, tehát a prémium szint nem tenné reklámmentessé a keresőt.

Az elmozdulás egyben azt jelezheti, hogy a keresőcég számára a tavaly 175 milliárd bevételt generáló keresési hirdetések nem biztos, hogy elegendőek az AI-alapú keresés megnövekedett fenntartási költségeinek lefedéséhez. Az eddigi becslések szerint egy keresési lekérdezés futtatása egy fejlett neurális hálózaton (mint mondjuk a Gemini) tízszer többe kerülhet egy hagyományos kulcsszavas keresésnél, ami potenciális több milliárd dolláros többletköltséget jelenthet az üzemeltetők számára.

Mindezen felül kérdéses, hogy van-e kritikus tömegű piaci kereslet az AI-jal továbbfejlesztett keresésre. A Google eddig szűkebb körben, teszt jelleggel engedi használni a hónap elején bemutatkozott Search Generative Experience-t (SGE), ami a keresési lekérdezésekre chatbotszerű válaszokkal tér vissza a linkhalmazok felett. De már ez is magával hozott egy sor újabb problémát, például hogy az AI rossz minőségű, spamekkel, rosszabb esetben csalókampányokat népszerűsítő válaszokat generál.

Az iparági trendek azt mutatják, hogy a generatív AI-t mindenki próbálja valamilyen módon prémium szolgáltatásként integrálni, ez is hathat a Google-re, ami ugyan még nem hozott végleges döntést a fizetős AI keresésekkel kapcsolatban, de mérnökei aktívan dolgoznak a szolgáltatás elindításához szükséges háttértechnológián. Amennyiben lesz bejelentés ezzel kapcsolatban a közeljövőben, az jó eséllyel a májusi Google I/O fejlesztői konferencián várható majd.