Az Apple legújabb terméke: Tim Cook, a celeb

A tavalyi év során minden más márkánál több Apple okostelefon fogyott Kínában, ám a konkurencia - elsősorban a hamvaiból feltámadni látszó Huawei - nem engedi az amerikai cégnek, hogy kényelmesen hátradőljön. Az eladások már az év első heteiben meredeken esni kezdtek, ami közrejátszhatott abban, hogy a cég legújabb helyi üzletének megnyitóira maga Tim Cook is ellátogatott.

Cook szerdán érkezett meg Shanghajba, ami már abból a szempontból is figyelemre méltó eseménynek számított, hogy a látogatást saját, hivatalos Weibo-fiókján jelentette be. A közösségimédia-felületre ezt követően egy videó is felkerült, melyen a cégvezető látható, amint a város turistanegyedében sétálgat, illetve egy helyi mozi- és tévésztárral reggelizik.

A cégvezető később az Apple legújabb shanghaji boltjának a megnyitójára is ellátogatott, ahol visszaköszönt az előző évtizedben oly sokszor látott, ma már viszont egyáltalán nem jellemző tömegjelenet: a bolt előtt több száz kínai rajongó várt Cook érkezésére, közülük több tucatnyian az egész éjszakát a helyszínen töltötték. A bolt környékének biztosítását a helyi média tudósítása szerint a rendőrségnek kellett ellátnia.

Tim Cook végül óriási ováció közepette érkezett meg az üzlethez, ahol elsősorban a kameráknak pózolt, miután a sajtónak már előző nap nyilatkozott többek között látogatásának céljáról is. Cook így az Apple legfontosabb beszállítópartnereivel találkozott szerdán, ma pedig tovább utazott a Pekingbe, ahol a China Development Forum keretén belül helyi döntéshozókkal fog találkozni.

Cook viszonylag gyakran utazik el azokba az országokba, melyek értékesítési vagy gyártói/beszállítói szempontból kritikusak cége számára, így tavaly szintén ő nyitotta meg az első indiai Apple Store-okat, illetve Kínába is többször ellátogatott már.

Az Apple első embere legutóbb tavaly októberben járt Kínában, akkor elsősorban azért, hogy az újonnan piacra dobott iPhone 15 eladásainak lendületet adjon.