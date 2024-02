Újabb áldozat: búcsúzik a CodeBerry Programozóiskola

Nyolc év működés után a CodeBerry Programozóiskola 2024. március 29-én végleg bezár– tudatta a kódsuli a rendszerében regisztrált felhasználókkal egy körlevélben. A közlemény szerint a fizetős és ingyenes online tanfolyamokat egyaránt kínáló, a magyar alapítású, CodeBerry School Kft. által üzemeltetett CodeBerry 2016. és 2024. között a világ 43 országából érkező 200 000 tanulónak segített megtenni az első lépéseket, ebből 15 ezren ásták bele magukat mélyebben a programozásba.

A bezárását tavaly decemberben bejelentő Green Fox Academy-hez hasonlóan a CodeBerry is üzleti nehézségekre hivatkozik, mivel az évek során „nem sikerült pénzügyi szempontból fenntartható vállalkozássá növekednie”. Az elmúlt időszak likviditási kihívásai mellett a tartós erőforráshiányt is említi az iskola nehezítő tényezőként. A korábban megvásárolt kurzusokhoz még 2024. március 29-ig lehet hozzáférni a megszokott módon.

A legnépszerűbb magyar alapítású régiós bootcamp, a Green Fox Academy december 18-án szintén 8 év működés után jelentette be megszűnését gazdasági okokra hivatkozva, fizetésképtelenséget jelentve. A fennállása során közel 5000 diákot átképző Green Fox szerint az elmúlt egy év nem csak az IT területén hozott nagy változásokat, de az iskola tevékenységére is hatással volt, kihívások elé állították működését a „háború következményei, a magas infláció és egyéb gazdasági nehézségek”. A romló gazdasági körülmények a munkaerőpiacot is befékezték, ami komoly hatással volt az üzleti modellre, ezért a tulajdonosok a bezárás mellett döntöttek.

Tavaly ilyenkor a hazai programozó bootcampek helyzetéről szóló, átfogó cikkünkben említettük, hogy az elmúlt 2-3 évben gombamód szaporodtak meg a képzési helyek, bootcampek, coding schoolok, amik egyre rövidebb idő alatt ígérnek egyre extrémebb fizetéseket a képzés elvégzése után. Mikor a bootcampek újdonságnak számítottak, a kódiskolák is megtehették, hogy alapból azokat a jelentkezőket válasszák ki, akik már alapból erős hard skillekkel érkeztek, például a programozás felé kacsintó matematikusokat, ami az üzleti modell miatt egyszerűen addig tudott működni, amíg a piacon nem jelent meg még 20-30 másik képzés.

A képzések megszaporodásával a kódsulik lehetőségei is telítődni látszanak, a limitáció a külföldi érdekeltségek és külföldi képzések felé vezet. Tavaly előtt a Codecool és a lengyel Software Development Academy (SDA) is bejelentette, hogy részvénycsere útján összeolvadnak.

Mindeközben a sokat emlegetett informatikushiány főleg a tapasztalt szakemberekre vonatkozik, a juniorok helyzete nehezebbé vált. Mivel a pandémia érkezésével a remote betanítás körülményesebb lett, egyes helyeken a kezdők felvételét is leállították, mivel muszáj melléjük egy seniort is allokálni, amire nincs elég erőforrás. A piacról nagyon hiányzó informatikusok leginkább a tapasztalt informatikusok, tehát a létszám is korlátozott, mennyi frissen kieső diákot bír el a piac.

HWSW Kraftie podcast-sorozatunkban korábban alaposabban is kiveséztük a juniorok és a bootcampek helyzetét a Codecool vezetőjével, előtte pedig évindító adásunkban beszélgettünk informatikai leépítésekről, a home office lassú párolgásáról, fizetésemelésekről és arról, hogy idén a túlkeresleti évek után a munkaadók ismét picit nyeregben érezhetik magukat.