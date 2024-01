Medior az új junior, avagy nehéz a dolga a juniornak

A Green Fox csődje csak a jéghegy csúcsa, a fenti jelenség mögött ugyanis több tényező együttes hatása áll, a kilábalás időpontja pedig teljesen bizonytalan. A nehézségek mind a bootcampekből, mind a felsőoktatásból érkezőket érintik. Az új helyzet új hozzáállást kíván meg a pályakezdőktől, azt pedig el kell fogadni, hogy számukra az IT pálya jelenleg csak középtávon kínál látványos előnyöket. Boda Józsival, a Codecool hazai vezetőjével beszélhettünk.

