Nyolc év után lehúzza a rolót a Green Fox Academy

Lezárul az egyik legnépszerűbb magyar alapítású régiós bootcamp, a Green Fox Academy története: az iskola hétfőn jelentette be Facebook-bejegyzésben, hogy nyolc év után bezárja kapuit. A tájékoztatás szerint a még folyamatban lévő képzéseket végig viszik az oktatók, de új képzéseket már nem indítanak. A folytatással kapcsolatban hamarosan további részleteket egyeztetnek a hallgatókkal.

A fennállása során közel 5000 diákot átképző Green Fox szerint az elmúlt egy év nem csak az IT területén hozott nagy változásokat, de az iskola tevékenységére is hatással volt, kihívások elé állították működését a „háború következményei, a magas infláció és egyéb gazdasági nehézségek”. A romló gazdasági körülmények a munkaerőpiacot is befékezték, ami komoly hatással volt az üzleti modellre, ezért a tulajdonosok a bezárás mellett döntöttek.

Richard Flimel, a Sandberg Capital partnere közleményében úgy fogalmaz: a kelet-közép-európai régió piaci fejleményeinek eredményeként az elmúlt hónapokban likviditási problémák merültek fel, így a részvényesek megállapodását követően a Green Fox Academy fizetésképtelenséget jelentett.

A B2B és a B2C szektort is jellemző szélsőséges változások és a gazdasági volatilitás a munkaerőpiac gyengüléséhez, az IT szegmensben pedig az átképzések iránti érdeklődés csökkenéséhez vezetett.

A vállalati ügyfelek egy része kénytelen volt elhalasztani projekteket, és felfüggeszteni az új vagy fiatalabb alkalmazottak felvételét, ami negatívan befolyásolta a Green Fox növekedését.

Béralku és teljesítményértékelés Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban. Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban.

Béralku és teljesítményértékelés Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban.

A Green Fox Academy-be tavaly októberben szállt be többségi tulajdonosként a Sandberg Capital szlovák magántőkealap. Akkor azt írtuk: a 2015-ben alapított bootcamp Csehországban három, Szlovákiában mindössze egy év alatt piacvezető pozíciót ért el, Magyarországon pedig az IT oktatás megkerülhetetlen szereplőjévé vált, és mindhárom országban nyereségesen működött. A céget eredményei és növekedési potenciálja tette vonzó befektetési lehetőséggé a Sandberg Capital számára, amely a 130 millió eurót kezelő Sandberg Befektetési Alap II révén szerezte meg a társaság többségi részesedését.

Korábban a Green Fox Academy két sikeres befektetési kört zárt. Az elsőt 2018-ban Balogh Péter (Baconsult) angyalbefektetővel, valamint a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel, a másodikat pedig 2020-ban az egyetlen hazai társadalmi vállalkozásokat finanszírozó befektetési alappal, az Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel.

Elértük a platót

Tavaly ilyenkor a hazai programozó bootcampek helyzetéről szóló, átfogó cikkünkben említettük, hogy az elmúlt 2-3 évben gombamód szaporodtak meg a képzési helyek, bootcampek, coding schoolok, amik egyre rövidebb idő alatt ígérnek egyre extrémebb fizetéseket a képzés elvégzése után. Mikor a bootcampek újdonságnak számítottak, a kódiskolák is megtehették, hogy alapból azokat a jelentkezőket válasszák ki, akik már alapból erős hard skillekkel érkeztek, például a programozás felé kacsintó matematikusokat, ami az üzleti modell miatt egyszerűen addig tudott működni, amíg a piacon nem jelent meg még 20-30 másik képzés.

A képzések megszaporodásával a kódsulik lehetőségei is telítődni látszanak, a limitáció a külföldi érdekeltségek és külföldi képzések felé vezet. Tavaly a Codecool és a lengyel Software Development Academy (SDA) is bejelentette, hogy részvénycsere útján összeolvadnak.

Mindeközben a sokat emlegetett informatikushiány főleg a tapasztalt szakemberekre vonatkozik, a juniorok helyzete nehezebbé vált. Mivel a pandémia érkezésével a remote betanítás körülményesebb lett, egyes helyeken a kezdők felvételét is leállították, mivel muszáj melléjük egy seniort is allokálni, amire nincs elég erőforrás. A piacról nagyon hiányzó informatikusok leginkább a tapasztalt informatikusok, tehát a létszám is korlátozott, mennyi frissen kieső diákot bír el a piac.