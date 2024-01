2024: székekbe kapaszkodni, előny a munkaadóknál

Évindító adásunkban beszélgettünk informatikai leépítésekről, a home office lassú párolgásáról, fizetésemelésekről, a juniorok helyzetéről, és arról, hogy idén a túlkeresleti évek után a munkaadók ismét picit nyeregben érezhetik magukat. Két vendég nélküli adás után most intéztünk társaságot is, Gagyi Benedek (Shopify) személyében.

