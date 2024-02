Megúszta az iMessage és a Bing a szigorúbb uniós szabályokat

Az EU versenyjogi szerve tavaly év végén kezdte vizsgálni a felhasználók és a rivális szolgáltatók megkérdezésével, hogy két cég, a Microsoft és az Apple platformjai kiemelt jelentőségűnek számítanak-e a digitális piacok működését előíró átfogó jogszabály, a Digital Markets Act (DMA) értelmében. Ugyan pár hete a belsős források alapján már sejteni lehetett, kedden az EB is közzétette az öt hónap vizsgálat után hozott hivatalos döntését, miszerint az iMessage üzenetküldő szolgáltatásnak nincs elegendő európai felhasználója ahhoz, hogy kiemelt szolgáltatásnak minősüljön. Bár az iMessage rendkívül népszerű az Egyesült Államokban, Európában ritkábban használják, még az iPhone-felhasználók körében is a WhatsApp a legdominánsabb csevegőplatform.

Mivel a digitális piacról szóló törvény az üzleti használatot, nem pedig az általános fogyasztókat helyezi előtérbe, az iMessage nem tűnik annyira fontos tényezőnek. Ahhoz, hogy Európában meghatározó üzenetküldő alkalmazásnak tekintsék, az iMessage-nek több mint 45 millió havi aktív felhasználóra lett volna szüksége, ami az Apple állítása szerint nem teljesül.

Techboom off: generációs élmény a rosszabb fajtából A közösségi médiás reakciók alapján úgy tűnik, sokan nem akarják elfogadni, hogy már nem 2021-et írunk a munkaerőpiacon. A közösségi médiás reakciók alapján úgy tűnik, sokan nem akarják elfogadni, hogy már nem 2021-et írunk a munkaerőpiacon.

Techboom off: generációs élmény a rosszabb fajtából A közösségi médiás reakciók alapján úgy tűnik, sokan nem akarják elfogadni, hogy már nem 2021-et írunk a munkaerőpiacon.

Az iMessage mellett a Microsoft Bing keresőmotorja, Edge böngészője és hirdetési szolgáltatásai (Microsoft Advertising) sem minősülnek kiemelten dominánsnak, így nem lesznek rájuk érvényesek a szigorúbb szabályok. A redmondiak esetében szintén úgy nyilatkozott a bizottság, hogy a szolgáltatások nem rendelkeznek kellő piaci dominanciával ahhoz, hogy a DMA előírásai vonatkozzanak rájuk. A Bing és az iMessage kapcsán már szeptemberben megindultak a vizsgálatok, szeptember 6-án nevezte meg ugyanis az Európai Bizottság azt a hat kapuőr-céget, illetve azok összesen 22 szolgáltatását, melyek kiemelt státuszt kaptak a jogszabály alapján.

A döntés egyben azt is jelenti, hogy az Apple-nek nem kötelező támogatnia az üzenetküldés interoperabilitását, amely átjárhatóságot biztosított volna a különböző chatalkalmazások közt. A DMA a kiemelt, jellemzően különösen nagy elérésű platformok esetén kifejezetten tiltja az iMessage-hez hasonló zárt platformmegoldások alkalmazását, mégis lett hatása a szabályozói nyomásnak és a konkurensek lobbijának.

A Google, illetve több európai szolgáltatópartnere, így többek között a Deutsche Telekom, a Vodafone és a Telefónica lapértesülések szerint arról próbálta meggyőzni az EU belső kereskedelemért felelős illetékes biztosát, Thierry Bretont, hogy az Európai Bizottság jelölje meg az Apple saját üzenetküldő-platformját, az iMessage-et kiemelt platformként.

A hatósági ellenőrzés időszaka alatt viszont a cupertinói cég valószínűleg a potenciális szabályozó eljárásnak elébe menve bejelentette, hogy támogatni fogja a többplatformos RCS Universal üzenetküldő szabványt az iPhone-okon. A cég valamikor az év második felében implementálja a szabványt, melyet a mobilgyártókból és szolgáltatókból álló GSM Association (GSMA) hozott tető alá. Ezzel a korábban kizárólag az iPhone-ok között küldött szöveges üzenetek extra funkciói (hosszabb szöveg, fájlok, multimédiás tartalmak csatolása, kézbesítési/olvasottsági státusz kijelzése stb.) az androidos készülékek tulajdonosaival folytatott csevegések során is elérhetők lesznek.

Az iPhone-ok esetében favorizált iMessage üzenetek ettől függetlenül megmaradnak, és az Apple tesz is róla, hogy továbbra is jól láthatóan elkülönüljenek majd az RCS szabvány szerint küldött vagy fogadott üzenetektől, a szövegbuborékok színe ugyanis továbbra is marad kék (az iMessage esetében) és zöld (minden más esetben) az iOS beépített üzenetkezelő alkalmazásában.