Megadta magát az RCS-nek az Apple

Beérett a Google lobbija, illetve a szabályozók szigora, beépíti az iOS operációs rendszerbe, pontosabban annak üzenetkezelő szoftverébe a Rich Communication Services (RCS) támogatást az Apple, melyet éveken keresztül próbáltak eleinte szép szóval, majd különböző kampányokkal rá venni arra, hogy támogassa az iparági összefogás révén létrejött technológiát.

Az Apple hivatalos tájékoztatása szerint a cég valamikor a jövő év második felében implementálja az RCS Universal szabványt, melyet a mobilgyártókból és szolgáltatókból álló GSM Association hozott tető alá. Ezzel a korábban kizárólag az iPhone-ok között küldött szöveges üzenetek extra funkciói (hosszabb szöveg, fájlok, multimédiás tartalmak csatolása, kézbesítési/olvasottsági státusz kijelzése stb.) az androidos készülékek tulajdonosaival folytatott csevegések során is elérhetők lesznek.

Az így küldött üzenetek ráadásul alapértelmezetten magasabb szintű titkosítást kapnak (de az Apple szerint nem olyan szintűt, mint az iMessage), ezzel számos adatvédelmi, kiberbiztonsági aggályt vagy problémát eloszlatva.

Az iPhone-ok esetében favorizált iMessage üzenetek ettől függetlenül megmaradnak, és az Apple tesz is róla, hogy továbbra is jól láthatóan elkülönüljenek majd az RCS szabvány szerint küldött vagy fogadott üzenetektől, a szövegbuborékok színe ugyanis továbbra is marad kék (az iMessage esetében) és zöld (minden más esetben) az iOS beépített üzenetkezelő alkalmazásában.

A döntés hátterében elsősorban az állhat, hogy Európai Bizottság a Digital Markets Act nevű jogszabálycsomag révén a kiemelt, jellemzően különösen nagy elérésű platformok esetén kifejezetten tiltja az iMessage-hez hasonló zárt platformmegoldások alkalmazását, igaz, az EU végrehajtó szerve egyelőre nem tudta eldönteni, hogy az Apple megoldása (és a Microsoft-féle Bing) rendelkezik-e annyi felhasználóval az Európai Unióban, hogy ezt a kiemelt státuszt megkaphassa.

Bár az Apple iMessage esetében a fentiek miatt még korántsem biztos, hogy érvényesül a kapuőri szerep, a cupertinói cég alighanem így akar elébe menni egy potenciális szabályozói eljárásnak.

Fontos szempont lehet még, hogy az RCS üzenetküldést az operátoroknak is támogatniuk kell, ha ez nem adott, az üzenetek automatikusan SMS vagy MMS formátumban kerülnek majd átadásra az iOS-t és Androidot futtató készülékek között.