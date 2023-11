Frappáns megoldás született az iMessage-dilemmára

Egyszerű trollkodás, vagy jó időben odaszúrt döfés - többféleképpen lehet értékelni az okostelefon-piac egyik legkisebb, ám annál ismertebb szereplőjének, a Nothingnak azt a lépését, mely egy régi dilemmára hoz frappáns megoldást: végre fennakadások nélkül jöhetnek-mehetnek az iMessage-üzenetek nem csak iPhone és iPhone között, hanem iPhone és Android (de legalábbis egy bizonyos típusú androidos készülék) között.

A OnePlus egykori első embere által irányított Nothing tegnap bejelentette a Nothing Chat nevű applikációt, mely az első olyan, készülékgyártó által jegyzett univerzális üzenetkezelő alkalmazás a világon, amelyikkel RCS (Rich Communication Services) és iMessage üzeneteket egyaránt lehet küldeni és fogadni.

We made iMessage for Android... Még több videó

A két platform egymásnak feszülése, az alapvető üzenetkezelő rendszerek inkompatibilitása eddig főleg a Google és az androidos gyártók számára járt fájdalmas következményekkel és leginkább az Egyesült Államokban, ahol - bármennyire is nevetségesen hangzik - főként a tinédzserek körében presztízskérdés, hogy a telefonjukkal küldött üzenetek a barátaik iPhone-ján kék buborékban jelenjenek meg, ne zöldben (a zöld buborék ugyanis gyakorlatilag a "mezei" SMS-t jelenti).

A Google hosszú évek óta próbálja meggyőzni hol szép szóval, hol nyomásgyakorló kampánnyal, újonnan pedig szabályozói lobbin keresztül az Apple-t arról, hogy tegye az iMessage-et RCS-kompatibilissé, mindeddig sikertelenül - erre felépítve csavart egyet a Nothing a logikán és adja most ki az iMessage-kompatibilis Nothing Chatet.

A Nothing megoldása ugyanakkor legalábbis a szürkezónában jár, mert bár a cég megesküszik rá, hogy a platformhoz használt Sunbird háttérrendszere lehetetlenné teszi a felhasználói adatokhoz való hozzáférést, a megoldásnak így is van némi házibarkács-jellege, mivel úgy állítja elő az iMessage-üzeneteket, hogy az üzeneteket Mac minikből álló szerverfarmokon routoltatja keresztül.

Kérdés az is, hogy az Apple mennyire fogja jó szemmel nézni a Nothing trükkjét, Carl Pei vezérigazgató szerint ugyanakkor a cég túl kicsi ahhoz, hogy ezzel a lépéssel az Apple piacát bármilyen szinten veszélyeztesse, másrészt viszont rosszul venné ki magát, ha egy olyan helyzetben próbálna lecsapni az Apple egy ilyen megoldásra, mikor szabályozók éppen azt fontolgatják, hogy kötelezik a céget arra, hogy keresztplatformossá tegye az iMessage-et.