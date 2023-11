Tőzsdére megy a Huawei-ről levált Honor

A Huaweiből kivált, eredetileg fiatalokat célzó, megfizethető(bb) okostelefonokat kínáló Honor szerdán közölte, hogy tőzsdére kíván lépni, így rövidesen újabb mobilmárka papírjaival lehet kereskedni a tőzsdén. A társaság közleménye szerint az új stratégiai célok elérése érdekében továbbra is optimalizálja részesedési szerkezetét, emellett diverzifikált tőkét vonz be, és első nyilvános ajánlattételét is megteszi.

Miután a Huawei elleni amerikai szankciók többek közt korlátozták a Google szoftvereihez és kulcschipjeihez való hozzáférést, ellehetetlenült az okostelefon-üzletág addigi működése. Így a kínai vállalat eladni kényszerült a Honor márkát egy vásárlói konzorciumnak, amelybe Sencsen város kormánya is beletartozik. A Honorra ezt követően már nem vonatkoztak az Egyesült Államok Huawei-re rótt kereskedelmi korlátozásai. Ahogy a társaság megkezdi a tőzsdei bevezetés előkészítését, az igazgatóság összetétele fokozatosan, a tőzsdén jegyzett társaságok standardjainak megfelelően módosul, hogy az irányítási és szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében minél diverzebb legyen - olvasható a bejelentésben.

A Huawei alatt a Honor egy közepes árkategóriában mozgó márka volt, most már viszont inkább az okostelefonok piacának prémium szintjére szeretne benyomulni. A tőzsdei nyitás azt mutatja, hogy a Honor agresszívabban szeretne teret nyerni magának az Apple és a Samsung által dominált okostelefon-piacon - ahogy az elmúlt hónapok során már több téren is megmutatkozott ezen irányú terve.

A Huawei spinoff-márkája önálló működésének első másfél évében gyakorlatilag kizárólag a kínai piacra koncentrált, aminek meg is lett az eredménye: a cég a kínai okostelefon-piacot mára vezeti, az IDC piackutató számai szerint az idei harmadik negyedévben ez egészen pontosan 19,3%-os részesedést jelentett. A cég több tényezőnek köszönheti sikerét a honi piacon, így a Honor a koronavírust kísérő globális félvezetőhiány idején kifejezetten jól gazdálkodott a beszállítói kapcsolatokkal, készletekkel, másrészt jó ütemmel lépett az amerikai szankciók által padlóra küldött egykori anyavállalat, a Huawei helyébe. A gyártó helyzetét segítette az is, hogy számos egykori Huawei-mérnököt át tudott venni (a dolgozói létszám 2020 óta a másfélszeresére nőtt, a Honor jelenlegi 12 ezer alkalmazottjának több mint fele a kutatás-fejlesztési részlegen dolgozik) illetve ki tudta használni jó disztribúciós kapcsolatait.

Az anyaországon kívül azonban a Honor teljesen eltűnt szem elől, ami a következő években változhat meg, a nemzetközi terjeszkedés elősegítésére szolgál például az idén piacra dobott két, prémium kategóriát képviselő hajtogatható modell. A márka vezérigazgatója, George Zhao cégvezető tavaly közzétett becslése szerint a Honor export termelése öt éven belül meghaladhatja majd a hazai volument, miután a vállalat kezdetben 20 európai piacon (köztük olyan, statisztikai szempontból hibahatárnak minősülő kis országban is, mint Magyarország), majd később több új régióban erősítené jelenlétét az okostelefonok piacán.