Újra megpróbál betörni a Honor a csúcskategóriába

A barcelonai Mobile World Congress alkalmával bejelentette új, csúcskategóriás okostelefon-szériáját, a Magic 4-et, mely a kínai Huaweiből önállósodott gyártó első olyan modellje lehet a csúcsszegmensben, mely az anyaországon kívül is megméretteti magát, miután a tavaly augusztusban bejelentett Magic 3 modellek soha nem jelentek meg Európában, dacára annak, hogy a készülékeknél még eurós árat is megadott a gyártó.

A közvetlen előddel szemben a Magic 4 széria két tagból áll csupán, melyek közül az abszolút csúcsot a Magic 4 Pro képviseli. Az újdonság elsősorban lélegzetelállítóan gyorsnak tűnő, 100 wattos vezetékes és vezeték nélküli SuperCharging funkcióval hívja fel magára a figyelmet, melynek segítségével mindössze fél óra alatt 90% feletti töltést lehet belepumpálni a készülék 4600 mAh-s akkumulátorába. A kistestvér, a Magic 4 ugyan nagyobb, 4800 mAh-s akkumulátort kapott, de a töltő teljesítménye ennél a modellnél valamivel szerényebb, mindössze 66 W.

A két új Honor csúcsmodell mérete gyakorlatilag teljesen megegyezik, köszönhetően elsősorban annak, hogy mindkettő egy 6,81 hüvelykes képátlójú, 120 Hz-es LTPO panelt kapott - jóllehet a felbontás a Magic 4 Pro felé dönti a mérleget (1,312 x 2,848 kontra 1,224 x 2,664 pixel). Mindkét panel 1000 nites maximális fényerőt képes nyújtani, emellett HDR10+ kompatibilisek és a megjelenített színek lefedik a DCI-P3 skála 100%-át.

Az új Magic 4 modelleknél természetesen a körgyűrűn elhelyezett kameraszenzorok és lencserendszerek is megújultak. Az alapmodell és a Pro változat esetében megegyezik az 50 megapixeles főkamera és széleslátószögű kamera, a Pro változat telefotó-rendszere 64 megapixeles szenzorral szerelt, illetve 3,5x-es optikai zoom mellett 100x digitális zoomra is képes (a sima Magic 4 8 megapixeles telefotó szenzort kapott csupán). A drágább modellt emellett egy 8x8 elrendezésű dTOF szenzorral is felvértezték, mely segít a fókuszálásban és további, a felvételek minőségét javító előnyökkel is szolgál.

A Honor Magic 4 és Magic 4 Pro ugyanazzal a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 rendszerprocesszorral érkezik, mint a Samsung Galaxy S22 széria (legalábbis az Egyesült Államokba szánt példányai), mely mellé kiszereléstől függően 8 vagy 12 GB rendszermemória és 128, 256 vagy 512 GB háttértár társul (a Pro típusok csak 256 vagy 512 GB háttértárral érhetők majd el).

Az új Honor okostelefonok az egykori anyamárka, a Huawei megoldásaival ellentétben megkapják az összes Google szoftvert és szolgáltatást, a készülékek az Android 12-re épülő Magic UI 6.0 felülettel érkeznek majd. Az újdonságok európai ára 1099 euróról (Magic 4 Pro) és 899 euróról indulhat (Magic 4). A készülékek megjelenésének pontos időpontját nem közölte a gyártó.