Egy litográfiás gyártó miatt nőtte ki magát Eindhoven

A hollandiai Eindhovenben alapított, eleinte szénszálas izzók gyártásával foglalkozó Philips térnyerése után 1910-ben a városhoz közeli területeken új lakhatási lehetőségeket kellett biztosítani, ennek eredményeként húzták fel a dolgozói igényeket kielégítő "Philipstown" városrészt, ami a cég elköltözése után ma már parkos területként létezik tovább. Egy évszázaddal később úgy tűnik, hogy ismét a technológiai szektor virágzása miatt vált szűkössé a város saját maga számára, ezúttal az Eindhoven városközpontjától délnyugatra fekvő veldhoveni székhelyű ASML gyors terjeszkedése teszi próbára a város és szomszédos települések infrastruktúrájának kapacitását.

A chipgyártáshoz nélkülözhetetlen fejlett litográfiai berendezéseket túlnyomó részt ez az egyetlen holland cég szállítja a világ összes gyártója számára, így gyakorlatilag Európa legértékesebb technológiai vállalatáról van szó. Az ASML a legfejlettebb, extrém ultraibolya-alapú (EUV) litográfiai berendezésekkel rendelkezik. Az okostelefonoktól az autókig mindent előállító mikrochipek iránti megnövekedett kereslet egyben elindította az ASML berendezései iránti megnőtt érdeklődést is, a becslések szerint a következő évtizedben várhatóan 70 000 munkahely válik betölthetővé a régióban. A terjeszkedés azonban költségekkel jár, mivel Eindhovennek égető szüksége lesz újabb lakóépületekre, körülbelül 62 000 új lakással kéne bővíteni az időszakban az új munkaerő jelentette lakhatási probléma megoldásához.

Az ASML veldhoveni kampuszában szinte folyamatosak az építkezések a növekvő munkaerőállomány miatt, az épület 19 000 alkalmazottat foglalkoztat 225 000 négyzetméternyi irodaterületen. Mivel a vállalatnál rendkívül speciális szaktudásra van igény, ezért az alkalmazottak a világ minden tájáról érkeznek, akiknek a beilleszkedését különféle módon támogatja a cég. Korábban nem minden európai ország járt sikerrel abban, hogy az újonnan érkezett tech expatok ellátásához elegendő erőforrást biztosítson, Eindhoven a jövőben pedig csak a bevándorló szakemberek igényeinek kielégítésével maradhat versenyképes.

Eindhoven egyetemi városként szoros kapcsolatban áll a technológiai cégekkel partnerségek révén is. Az ASML nem az egyetlen chip-cég a régióban, említhető még az NXP Semiconductors, melynek nemzetközi központja a High Tech Campus Eindhovenben, a város technológiai központjában található. Az NXP anno a Philipsen belül indult, de 2006-ban kivált a cégből.

Az ASML a Philipstől eltérően nem épít saját házakat, de alapot tervez létrehozni annak érdekében, hogy segítse a régiót a szálláshiány kezelésében, a projekt egyelőre gyerekcipőben jár. Felmerül a kérdés, hogy kinek van nagyobb felelősség és teher a vállán, ha egy technológiai óriás szükségleteit már nem tudja kielégíteni egy régió vezetése, itt jöhet képbe a kormányzati támogatás.

A holland kormány és az eindhoveni régió novemberben kötött megállapodása értelmében a következő néhány évben 1,6 milliárd eurót fektet be a régió mobilitási infrastruktúrájának fejlesztésébe. Jeroen Dijsselbloem, Eindhoven polgármestere a POLITICO-nak azt mondta, hogy Hollandia „példa nélküli” összeget tervez a régióba fektetni. A beruházások finanszírozásához mind a nemzeti, mind a regionális és helyi kormányzatok, és a régió vállalatai is meg fogják nyitni pénztárcájukat. Az infrastruktúrára szánt 1,6 milliárd euróból 1 milliárd eurót a kormány vállalt, nagyjából 600 millió euró érkezik a régióból, amit a tartomány, az önkormányzatok és a vállalatok fizetnek majd, utóbbiba például a már említett lakásalappal szállhat be a litográfiás gyártó.