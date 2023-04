Elindult az Android 14 nyilvános bétája

A Google bejelentette az Android 14 Beta 1 elérhetőségét, ami azt jelenti, hogy a fejlesztők után most már a hétköznapi felhasználók is szemrevételezhetik az új operációs rendszer képességeit – feltéve, ha rendelkeznek egy támogatott Pixel készülékkel, és nem zavarja őket a tény, hogy egyelőre még jócskán akad bug a szoftverben. A csőben lévő legfrissebb Android béta címkés első kiadása továbbra is inkább fejlesztő-központú, és egyelőre túl sok új funkciót nem ad hozzá az eddig elérhetőkhöz, főleg a rendszeren belüli navigáció, az adatvédelem és a teljesítmény került előtérbe.

A látványosabbak közé tartozik, hogy az alkalmazások egy új visszafele nyílt kapnak a rendszerben, ami egyértelműen fogja jelezni, hogy annak megnyomása hova viszi a felhasználót, előnézetben láthatóvá válik, milyen ablakra számíthat, aki visszafele szeretne haladni – ez jelenleg nem mindig egyértelmű. Az Android 14 felhasználóknak lehetőségük lesz alkalmazásonkénti nyelvi preferencia beállítására is.

Biztonsági fejlesztések terén kiemelhető, hogy a rendszer szigorúbban fogja venni, hogy a kisegítő lehetőségeken keresztül milyen alkalmazások és hogyan juthassanak hozzá privát adatokhoz, így a sebezhetőbb felhasználóknak nehezebb lesz például óvatlanul pénzt átutalniuk, vagy vásárolni egy applikációból. A felhasználók által régóta kritizált megosztási lap felülete átalakul, célszerűbbé válik: amikor például valaki e-mailen keresztül osztana meg valamit, adott alkalmazás rögtön javasolni fog egy gyakran használt névjegyet, lerövidül a megosztási folyamat.

A keresőcég eddig láthatóan tartja magát a közzétett megjelenési ütemtervhez, mely szerint a továbbiakban arra lehet számítani, hogy még három béta kiadás érkezik. A béta 3 és 4 június-július környékén éri el a platformstabilitást, ekkortól kezdhetnek építeni alkalmazásokat a fejlesztők Android 14-re, mivel utána már nem várhatók lényegibb módosítások az API-kon. A stabil rajtra valamikor szeptember első felében számíthatunk, a szokott menetrend szerint kezdve a Google új Pixel telefonjaival, amelyek után a többi gyártó is megkezdi majd (remélhetőleg nem túl komótosan) a rendszer eljuttatását eszközeire.

A Beta programmal kapcsolatban további részletek ezen a linken olvashatók, ahogy a jelentkezés is itt lehetséges. Jelenleg csak a cég saját Pixel modelljei kompatibilisek a rendszerrel, egyelőre a Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 és Pixel 7 Pro modellekkel.