Fokozatosan dolgozza le lemaradását chiptervezésben a Huawei

Iparági szakértők jelentős része azon a véleményen van, hogy az Egyesült Államok Kínával szembeni, az ország IT-iparát sújtó szankciói legfeljebb arra jók, hogy lassítsák a kínai cégek fenyegető előretörését és csak idő kérdése, hogy Kína behozza hátrányát olyan kulcsterületeken, mint például a chipgyártás.

Az ország legnagyobb IT-konglomerátuma, a Huawei Technologies helyi beszámolók alapján nemrég ebbe az irányba tehetett jelentős lépés(eket), miután sikerült áttörést elérni a chiptervezési folyamatokhoz elengedhetetlen szoftverek és egyéb eszközök (Electronic Design Automation, azaz EDA) továbbfejlesztésében. A cég lemaradása a nyugati technológiákhoz képest ugyanakkor még így is számottevő, mivel az új eljárással legfeljebb 14 nanométeres csíkszélességű gyártástechnológiával készülő félvezetők tervezhetők - írja riportjában a Reuters.

Ezzel a gyártástechnológiával az előző évtized közepén készültek először eleinte kizárólag okostelefonos rendszerchipek, a kurrens technológia pedig legalább kettő de inkább három lépcsőfokkal meghaladja az akkori szintet.

Bár a chiptervezéshez használt eszközök, illetve elsősorban szoftverek továbbfejlesztése fontos mérföldkő, mindez nem jelenti azt, hogy a Huawei partnereivel karöltve képes lesz akár már idén megugrani megfelelő kihozatal mellett a termelést 14 nm-en. Az EDA eszközök tesztelése ugyanis hosszadalmas folyamat, és bár a kínai cég szerint idén ez befejeződhet, a chipek legyártásához egy kellően fejlett technológiával rendelkező gyártópartnert is találni kell.

A helyi félvezetőgyártás gőzerővel történő felzárkóztatása mindenesetre most a Kínai Népköztársaság egyik elsődleges prioritása, ahogy arra utalt korábban többször is a Kommunista Párt, egyben az ország élén álló, tavaly harmadszor is újraválasztott elnök, Hszi Csin-ping.