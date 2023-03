Folytatja a HP az offenzívát az utángyártott patronok ellen

A HP 2016-ban kezdte el egyes nyomtatóinál az utángyártott tintapatronok ellehetetlenítését különféle firmware-frissítésekkel, melynek kapcsán 2018 óta több csoportos keresetet is kezdeményeztek a gyártó ellen az Egyesült Államokban, Olaszországban és Ausztráliában. A vállalat tavaly európai felhasználóknak fizetett kártérítést, amiért nem tájékoztatta őket kellően átláthatóan arról, hogy a Dynamic Security funkció miatt a nyomtatóik nem fogadnak el nem hivatalos tintapatronokat, a perben az OfficeJet Pro és a PageWide Pro nyomtatók tulajdonosai vettek részt.

Annak ellenére, hogy a cég már több millió dollárt fizetett ki a perek során, láthatóan még mindig megéri neki a stratégia folytatása. A napokban jelent meg a legújabb szoftverfrissítés, ami a korábbiakhoz hasonlóan teljes mértékben figyelmen kívül hagyja felhasználók érdekeit: több felhasználó is jelezte, hogy figyelmeztetés nélkül váltak használhatatlanná egyik napról a másikra olyan gyártóktól származó utángyártott patronjaik, amiket eddig éveken át tudtak használni.

A cég támogatási központja úgy fogalmaz, hogy „további dinamikus biztonsági intézkedéseket” hoz a frissítés annak érdekében, hogy a nyomtató az eredeti patronokban használt biztonsági chipekkel, vagy elektronikus áramkörökhöz csatlakozva tudjon csak üzemelni. A visszajelzések alapján a nyomtató a továbbiakban nem jeleníti meg a nem garantált minőségre vonatkozó figyelmeztetést, hanem teljesen megszakítja a nyomtató működését, amíg nem helyeznek be HP patront. Korábban egyes modellek továbbra is üzemeltek a hibaüzenet mellett, ami a panaszok alapján most már teljesen ellehetetlenült, és láthatóan minden eszközre érvényes lesz a jövőben.

A HP közösségi támogatói oldala főleg az OfficeJet 7740 és az OfficeJet Pro 6970 nyomtatókkal kapcsolatos friss panaszokat mutat, amik a HP szerint bizonyos körülmények közt képesek megkerülni a DRM–rendszert, főleg 2016. december előtt gyártott modellek. A jelentések azt sugallják, hogy a már nem gyártott, de több felhasználónál továbbra is használatban lévő HP OfficeJet 6978 és 6968 eszközök tulajdonosai is búcsút inthetnek az olcsóbb megoldásoknak a frissítéssel.

A gyártó weboldala egyébként az ajtót nyitva hagyva homályos úgy fogalmaz: „előfordulhat, hogy az eddig működő, de nem HP-chippel felszerelt patronok jelen pillanatban használhatók, de a jövőben nem lesznek azok”, a rendszeres firmware-frissítések hatékonyabb intézkedések révén olyan patronok működését is blokkolhatják majd, amik korábban használhatók voltak.

A felhasználók közösségi médiában látható haragját leginkább azzal vívja ki a gyártó, hogy nem kendőzötten nyitva hagyja az ajtót azelőtt, hogy bármikor figyelmeztetést nélkül tiltsa le addig működő külsős patronokat, ezzel váratlan üzemkieséseket, akár anyagi kárt okozva. A cég úgy látszik mindent megtesz, hogy száműzze a más cégektől származó tonereket termékeiből, ami nem meglepő, hiszen a tintapatronok értékesítéséből szerzi bevételének legnagyobb részét, az utángyártott eszközök, illetve az újratöltött patronok ennek megfelelően borsot törnek az orra alá.